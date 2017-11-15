Diễn viên múa Linh Nga bị chồng cũ tố bỏ bê con gái, quyết tâm khởi kiện giành quyền nuôi con

Giải trí 15/11/2017 15:05

Cho rằng con gái bị vợ cũ bỏ bê, chồng cũ đã kiện diễn viên múa Linh Nga để đòi quyền trực tiếp nuôi con.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự tranh chấp quyền nuôi con giữa diễn viên múa Linh Nga và chồng cũ được Tòa án nhân dân cấp cao TP. HCM mở vào ngày 14/11. Vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trước đó, ngày 30/9/2014, tại phiên tòa xét xử ly hôn, ông Nguyễn Khánh Trọng đã tự nguyện thỏa thuận giao bé N.K.L.L (sinh năm 2012) cho diễn viên Linh Nga chăm sóc. Ông Trọng có nghĩa vụ chu cấp tiền nuôi dưỡng là 7 triệu đồng/tháng và có quyền chăm sóc, thăm nom con gái.

Diễn viên múa Linh Nga bị chồng cũ tố bỏ bê con gái, quyết tâm khởi kiện giành quyền nuôi con - Ảnh 1
Diễn viên múa Linh Nga hạnh phúc bên con gái - Ảnh: Internet

Theo Người Lao Động, trong đơn kiện, ông Trọng cho biết mặc dù trước đó đã đồng ý thỏa thuận giao con gái cho vợ cũ nuôi dưỡng nhưng phát hiện bé Luna không được mẹ chăm sóc chu đáo.

Ngoài ra, nguyên đơn cũng trình bày, dù bà Linh Nga có đủ điều kiện vật chất nhưng vì thường xuyên vắng nhà nên không có đủ thời gian để chăm sóc tốt cho con gái 5 tuổi. Ngược lại, ông Nguyễn Khánh Trọng cho rằng mình đáp ứng đủ về vật chất, thời gian để chăm sóc con tốt nhất. Từ những lý do trên, ông đã yêu cầu thay đổi quyền nuôi con.

Trong phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.HCM không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Không chấp nhận bản án sơ thẩm, ông Nguyễn Khánh Trọng đã kháng cáo. Nhưng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 14/11, ông lại vắng mặt nên Hội đồng xét xử tạm hoãn, đợi ngày xét xử lại.

Diễn viên múa Linh Nga bị chồng cũ tố bỏ bê con gái, quyết tâm khởi kiện giành quyền nuôi con - Ảnh 2
Hình ảnh mới nhất của "Chim công làng múa" và con gái - Ảnh: Internet

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