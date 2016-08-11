Cùng ngắm David Beckham ngủ trưa cùng con gái trong bức ảnh siêu dễ thương trên Instagram

Giải trí 11/08/2016 14:23

Hình tượng một ông bố mẫu mực và những em bé đáng yêu của David Beckham ‘đốn tim’ không ít cư dân mạng.

Huyền thoại bóng đá có một  giấc ngủ trưa ngắn với cô con gái nhỏ Harper trong ánh nắng ở Los Angeles, dường như anh đã có những giây phút hạnh phúc bên gia đình của mình mặc cho lịch làm việc bận rộn của mình. 

Becks chia sẻ khoảnh khắc dễ thương trên Instagram, cho thấy cô con gái nhỏ nằm nghỉ trên ngực của mình và lấy tay che mặt khỏi những tia nắng mặt trời, với chú thích: "Ngủ trưa nào", cùng với một số biểu tượng cảm xúc buồn ngủ và một trái tim yêu thương.

Ông bố bốn con, với ba cậu quý tử là Brooklyn, Romeo và Cruz với vợ Victoria, đội chiếc mũ màu nâu kéo xuống che mắt và mặc áo t-shirt màu trắng giống như với con gái của anh. Anh thuờng xuyên đăng ảnh chụp cùng với các con và bà xã cũng nổi tiếng không kém của mình.

Bettingtop10.com cho biết, bức ảnh đã khiến ngôi sao được người hâm mộ ca ngợi hết lời, một fan bày tỏ: "Thật dễ thương quá đi! Yêu anh và gia đình anh rất nhiều @davidbeckham".

Một bạn khác nói thêm: "Bạn là một người cha tuyệt vời và cô bé sẽ nhớ những khoảnh khắc này mãi mãi...".

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