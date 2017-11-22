Chồng đăng ảnh bên hot girl ngực khủng, bà xã Vượng Râu phản ứng khó tin

Giải trí 22/11/2017 14:02

Sau khi Vượng Râu đăng tải bức ảnh thân mật bên hot girl ngực khủng, nhiều người nghĩ rằng anh sẽ bị bà xã cho “một trận no đòn” nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược.

Do đặc tính công việc phải thường xuyên tiếp xúc với các chân dài nóng bỏng, Vượng Râu không ít lần bị vợ ghen tuông. Đó là lý do trước đây anh hạn chế chụp hình hay đứng cạnh những cô nàng ăn mặc nửa kín nửa hở.

Sau này, nam danh hài khôn ngoan hơn, thường xuyên dắt vợ đến trường quay để chị hiểu hơn công việc của chồng. Khi tận mắt nhìn mọi người làm việc vui vẻ, bà xã Vượng Râu nhận ra đó chỉ là những giây phút thư giãn giữa các anh em trong đoàn nên không còn cảm thấy khó chịu nữa. Thậm chí, mỗi lúc chồng muốn chụp ảnh cùng hot girl, chị còn sẵn sàng cầm máy bấm dùm. 

Vượng Râu đăng tải bức ảnh hot girl ngực khủng lên Facebook và nhận nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet
Vượng Râu đăng tải bức ảnh hot girl ngực khủng lên Facebook và nhận nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Vượng Râu cho biết, anh chơi thân với rất nhiều người đẹp ngực khủng, trong đó Mai Thỏ là cô gái được anh đánh giá cao về ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tình cảm anh em trong sáng bình thường.

“Thực ra, đôi khi vui vui, đi quay đi diễn với các em, xem các em như những người bạn, người em nên có lúc anh em chụp ảnh để cho vui. Lúc đầu, bà xã cũng không vui đâu, nhưng về sau nếu đi quay đi cùng thì có khi lại chính là người chụp ảnh cho tôi ý chứ (cười). Còn khán giả, tôi cũng đã thử đo phản ứng. Lạ một điều, cứ khi nào chụp ảnh với hot girl, y như rằng nhiều người thích thú thậm chí rất rất nhiều” - Vượng Râu chia sẻ trên Dân Việt.

Chồng đăng ảnh bên hot girl ngực khủng, bà xã Vượng Râu phản ứng khó tin - Ảnh 2
Nam danh hài cho biết bà xã rất thông cảm cho công việc của chồng - Ảnh: Internet

Thời điểm cuối năm cận kề, Vượng Râu đang tất bật chuẩn bị kịch bản cho các chương trình hài Tết. Nam danh hài mong muốn tạo ra những sản phẩm chất lượng chứ không chỉ dùng hot girl để câu view.

Ngỡ ngàng ngắm ảnh danh hài Hoài Linh bên Vượng Râu 10 năm trước

Ngỡ ngàng ngắm ảnh danh hài Hoài Linh bên Vượng Râu 10 năm trước

Chia sẻ hình ảnh chụp cùng nghệ sĩ Hoài Linh 10 năm trước, nghệ sĩ Vượng Râu thừa nhận, hiện tại trông anh già hơn so với đàn anh.

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Từ khóa:   Vượng Râu nghệ sĩ Vượng Râu Mai Thỏ

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