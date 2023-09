Chàng trai chỉ có một bàn tay đam mê vũ diệu lấy nước mắt khán giả

Trong rất nhiều những gương mặt trẻ đầy đam mê tham gia tuyển chọn của “Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance” mùa thứ 4, đáng chú ý nhất là chàng vũ công hiphop top 16 thế giới, Phạm Khánh Linh (Linh 3T) và chàng trai chỉ có một bàn tay Vũ Ngọc Quang.

Không có ngoại hình bóng bẩy, "sáng chói" như các chàng trai thường thấy của Thử Thách Cùng Bước Nhảy, không thể trách khán giả nếu họ chẳng hy vọng gì nhiều khi lần đầu nhìn thấy Vũ Ngọc Quang bước lên sân khấu. Nhưng, chàng trai này đã có được điều đáng mơ ước của biết bao nhiêu vũ công khi đến với sân khấu này. Hàng trăm anh em dancer đã rớm nước mắt, giám khảo Tuyết Minh cùng hai người đồng nghiệp đã không kìm được sự xúc động của mình... Ngọc Quang đã làm nên được khoảnh khắc đó tại phim trường của Thử Thách Cùng Bước Nhảy, chỉ với... một bàn tay trong một bài thi múa đương đại.

Trong bài thi của mình, Ngọc Quang kể câu chuyện của một cậu bé bán kẹo lề đường không nhận được sự ủng hộ từ mọi người, mời không ai mua. Khi âm nhạc nổi lên, Quang bắt đầu thực hiện các động tác của mình, cả phim trường không một tiếng động để dõi theo chàng trai này. Ở phần nhận xét của ban giám khảo, Tuyết Minh đã nghẹn ngào chia sẻ sự khâm phục của mình dành cho Quang. Biên đạo John Huy Trần thì cám thấy "sai sai" vì lâu nay không mấy để tâm đến trẻ em bán kẹo ngoài phố. Cả 3 giám khảo đồng ý trao cho Quang chiếc vế vào vòng bán kết. Vũ Ngọc Quang sinh năm 1992 trong một gia đình gồm có bố mẹ, Quang và em trai. Không may khi mang trên mình một khiếm khuyết từ bé, Quang chỉ có một bàn tay và tay còn lại thì bé xíu. Chàng trai này học hết cấp 3 thì bắt đầu theo đuổi đam mê nghệ thuật nhảy múa của mình tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Lúc đầu, Quang tiếp xúc chủ yếu với hiphop, sau đó thì chuyển sang theo đuổi bộ môn múa đương đại vì chất "tình" trong thể loại này phù hợp hơn với một người như Quang. Mang bên mình một khiếm khuyết và ngoại hình mà ai cũng cho rằng không phù hợp với nhảy múa, đã rất nhiều khó khăn gặp phải trên con đường theo đuổi đam mê của mình. Hâm mộ vũ công Ngọc Thịnh và muốn một lần đứng trên sân khấu của chương trình nhưng 3 mùa đã qua Quang vẫn chưa dám đến vì ngại tiếp xúc với mọi người. Một phần cậu cho rằng mình chưa đủ trình độ, một phần vì ngoại hình. Vừa qua, Quang tốt nghiệp khóa biên đạo của cao đằng Nghệ thuật Hà Nội cũng như tích lũy được một số kinh nghiệm nên mới mạnh dạn đến với cuộc thi. Hiện tại, nói về nghề nghiệp, Quang cho biết rằng chỉ đi dạy một ít, ngoài ra cũng không biết làm gì.

Xuất hiện và ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn, tiếng hò reo và ánh mắt bày tỏ sự ngưỡng mộ của hàng trăm vũ công khác, Linh 3T, thủ lĩnh của nhóm nhảy hiphop số 1 Việt Nam S.I.N.E thực sự là ngôi sao của vòng tuyển sinh Thử Thách Cùng Bước Nhảy mùa thứ 4 tại Hà Nội. Linh 3T là cái tên nổi trội trong làng hip hop Hà thành nhiều năm qua. Chàng trai sinh năm 1988 này từng giành giải quán quân tại nhiều cuộc thi lớn trong nước, quốc tế và mới đây nhất vào năm 2013 là thành tích lọt top 16 Bboy xuất sắc nhất thế giới.

Từ những năm 2004, thông qua điệu nhảy của mình, Linh 3T đã bắt đầu hành trình truyền bá văn hóa, nghệ thuật đương đại của Việt Nam đến với công chúng trên khắp thế giới. Hiện tại, chàng trai này đang là trưởng nhóm của nhóm nhảy S.I.N.E, kiêm nhiệm luôn vai trò huấn luyện viên bộ môn Vũ đạo giải trí của Hội thể thao giải trí điện tử Việt Nam. Không chỉ dừng lại tại đó, hiện tại, Bboy này vẫn luôn nỗ lực cố gắng để xây dựng và phát triển bộ môn hip hop trở thành một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ Việt.

Ở chàng trai này không chỉ là đam mê, tài năng mà là một cái đầu biết tính toán. Tính toán cho việc đưa nghệ thuật đương đại, cụ thể là hiphop trở thành một hình thức giải trí phổ biến và có ích cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Việc ghi tên mình vào top 16 Bboy của thế giới đã làm cho Linh 3T củng cố thêm niềm tin rằng, những gì các bạn trẻ trên thế giới làm được thì giới trẻ Việt Nam cũng làm được. Đến với Thử Thách Cùng Bước Nhảy mùa thứ 4, Linh 3T bày tỏ việc sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu ở các bộ môn không phải sở trường hiphop. Ngay từ còng đầu tiên, gương mặt đình đám này đã mang đến thể loại "lai" giữa hiphop và đương đại. Kết quả không thể khác hơn, cả 3 giám khảo Tuyết Minh - John Huy - Hà Lê thay mặt cho khán giả chào đón Linh 3T đến với vòng bán kết của Thử Thách Cùng Bước Nhảy mùa thứ 4. Với bề dày thành tích và sức ảnh hưởng của mình, tên tuổi này được đông đảo bạn thi (giới vũ công) hào phóng dự đoán cho một suất có mặt tại top 20, thậm chí là ngôi vị quán quân. Hãy cùng chờ xem hành trình của Linh 3T. Chia tay Hà Nội, điểm đến tiếp theo của vòng ghi hình audition Thử Thách Cùng Bước Nhảy mùa thứ 4 sẽ là TP.HCM từ 27.7 đến 31.7.2015.