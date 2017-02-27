Chân dung con trai Đan Trường vừa chào đời, nặng 3,5 kg, giống bố như đúc

Các đây ít phút, trên trang cá nhân, Đan Trường chia sẻ niềm vui khi vừa được lên thiên chức bố. Anh viết: "TIN VUI !!! Đan Trường xin báo tin vui với cả nhà. Bé Thiên Từ, đã ra đời sáng sớm ngày 26/02/2017, tại Bệnh Viện Good Samaritan (San Jose). Bé rất khoẻ mạnh và cân nặng 3,5kg. Thủy Tiên cũng rất khỏe. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến Bé trong thời gian vừa qua".

Hiện bạn bè, đồng nghiệp và các fan hâm mộ đang dành nhiều lời chúc tốt đẹp gửi đến Đan Trường và bà xã Thủy Tiên. Không ít bình luận tỏ ra xuýt xoa khi con trai đầu lòng nhà anh Bo khá đáng yêu và cực giống bố như đúc.

Được biết, để chuẩn bị chào đón con trai, Đan Trường từ Việt Nam qua Mỹ trước 20 ngày để cùng vợ Thủy Tiên sắm sửa quần áo, vật dụng, nôi... Trước đó, vợ chồng Đan Trường cũng tuyên bố bán hết chuỗi nhà hàng đang kinh doanh để dành nhiều thời gian chăm sóc con. Giọng ca 'Tình khúc vàng' hủy hơn 100 show diễn Tết, bên cạnh Thủy Tiên trong những ngày cuối thai kỳ.

Đan Trường và Trịnh Thủy Tiên chính thức yêu nhau từ năm 2010. 3 năm sau cặp đôi tiến đến hôn nhân trong sự chúc phúc của gia đình và fan hâm mộ. Vợ Đan Trường kém hơn anh 10 tuổi. Bên cạnh là một doanh nhân thành đạt, cô còn có 7 năm kinh nghiệm làm phát thanh viên và sản xuất chương trình về tài chính cho Đài Bay Area, San Francisco...

Sau kết hôn, Đan Trường và vợ sang Mỹ định cư. Hiện cặp đôi đang trông chờ từng ngày để chào đón con trai đầu lòng ra đời. Trước đó, thông tin bà xã Đan Trường mang thai nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Theo như lời chia sẻ của Đan Trường với truyền thông, anh gặp 'vất vả' trong việc kiếm con nhưng không hề nản chí, 3 năm sau vợ chồng anh cũng đón nhận được tin vui.