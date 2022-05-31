Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Cát Phượng đã chia sẻ hình ảnh cùng cậu con trai lựa chọn âu phục để chuẩn bị cho buổi lễ tri ân trưởng thành dành riêng cho học sinh 12. Nữ danh hài xúc động viết: "Giống như chị mẹ Cát đi hỏi vợ cho Bom vậy á mọi người. Bom lớn hú hồn chưa nè? Tối qua hai mẹ con tép lặn tép lội, trời mưa gió bão bùng đi tìm mua vest cho Bom để Bom mặc vào ngày 3/6. Bom dự lễ tri ân trưởng thành dành riêng cho học sinh 12.

Thời gian vừa qua, thông tin Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn “đường ai nấy đi” sau hơn một thập kỷ gắn bó đã khiến đông đảo khán giả bất ngờ và vô cùng thất vọng. Sau cú sốc về chuyện tình cảm, nữ nghệ sĩ đã chọn cuộc sống độc thân, bình yên bên gia đình cùng tập trung cho sự nghiệp kinh doanh của mình.

Bom lớn thiệt rồi, rồi Bom sẽ có bạn gái, rồi Bom sẽ cưới vợ, sinh con... Rồi Bom sẽ có một cuộc sống của Bom. Bom sẽ dần xa mẹ thiệt rồi vì Bom phải chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Rồi mẹ lại thui thủi một mình, đơn độc địa đàng. Nước mắt chảy xuống mọi người ạ! Và đó là quy luật của tạo hóa. Mẹ luôn yêu thương con - Cu Bom bé nhỏ của mẹ".

Con trai Cát Phượng càng lớn càng hiếu thảo, làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ. (FBNV)

Có thể thấy con trai Cát Phượng đã dần trưởng thành, ra dáng người lớn. Song, đây cũng là điều mà nữ nghệ sĩ lo lắng nhất khi một ngày không xa, bé Bom sẽ rời xa vòng tay của mình để chăm lo cho tổ ấm riêng. Phía dưới bình luận là hàng loạt những lời khen ngợi về sự trưởng thành của cậu bé Bom, cùng với những lời an ủi của người hâm mộ dành cho cô Cát. Được biết, bé Bom là con trai chung của nữ nghệ sĩ Cát Phượng và chồng cũ Thái Hòa, mối quan hệ của cả hai kéo dài trong vòng 4 năm. Hiện tại, Cát Phượng và Thái Hòa đã có cuộc sống và hướng đi riêng trong sự nghiệp của mỗi người.