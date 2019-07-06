'Bỏng mắt' trước 'cảnh nóng' giữa Thuận Nguyễn và Nam Em

Tối 5/7, Nam Em đã chính thức công bố sản phẩm web drama mang tên “Anh muốn quên em không?”. Đây là một trong những sản phẩm đánh dấu sự quay lại của người đẹp tại Vbiz sau thời gian im ắng.

Bằng sự nỗ lực và cố gắng, người đẹp Nam Em đã đầu tư rất chỉn chu cho dự án lần này. Ngoài sự góp mặt của dàn diễn viên như Thuận Nguyễn, Nam Thư, Hạo Đông, Cris Phan, “tình cũ” Mai Tài Phến - Phương Linh... “Anh muốn quên em không?” không chỉ gây sức hút với khán giả bởi nét diễn ngây ngô, chân thật của Nam Em mà còn gây bất ngờ bởi những tình huống éo le trong từng tập phát sóng. Poster Anh muốn quên em không? Tham gia diễn xuất cùng Nam Em, diễn viên Thuận Nguyễn, một nhân vật điển trai khiến nhiều cô gái sẽ "say đắm", chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên Thuận Nguyễn có dịp được làm việc với Nam Em. Nhận được lời mời từ Nam Em, Thuận rất vui và sau khi đọc kịch bản càng thấy hào hứng hơn. Hiện tại thì trên mạng có rất nhiều các bộ phim web drama nhưng Thuận tin rằng phim của Nam Em sẽ là một trong những bom tấn hứa hẹn sẽ khiến khán giả yêu thích. Thuận hy vọng sẽ được mọi người đón nhận và tạo động lực cho Nam Em cũng như ekip sẽ cho ra nhiều bộ phim hay hơn nữa".

Đóng vai trò là NSX phim, Nam Thư cho biết, cô rất vui khi lần đầu tiên được hợp tác cùng Nam Em. Biết nhau từ lâu nhưng đây là sản phẩm đầu tiên mà cả hai cùng chung tay thực hiện. Trong quá trình làm việc, cả hai chị em đã có cho mình thêm rất nhiều kỷ niệm và tình cảm ngày một thân thiết hơn. Nam Thư chia sẻ: "Đây là bộ phim mà Nam Thư rất tâm huyết. Nó là câu chuyện thường ngày mà Nam Thư đã từng gặp trong cuộc sống của mình và khi chuyển thể thành phim, Nam Thư hy vọng sẽ mang lại một sản phẩm hoàn hảo nhất dành tặng cho khán giả, để không chỉ thưởng thức mà còn chiêm nghiệm về cuộc sống". Cảnh quay của Nam Em trong phim Anh muốn quên em không? Bộ phim xoay quanh câu chuyện vô cùng thú vị. Bất đắc dĩ trở thành người thứ 3 trong câu chuyện tình giữa chàng bác sĩ điển trai, cô thực tập sinh Nam Em liệu có vững vàng để tiếp tục “chiến đấu” với những khó khăn trong cuộc sống? Đây cũng là một câu hỏi chung mà đa số rất nhiều cặp đôi ở ngoài kia cũng đã từng gặp phải. Mạch phim liền mạch cộng với những tình huống vui buồn đan xen, đây là một trong những web drama được nhận xét là đáng xem nhất trong dịp hè này.

Cảnh quay của Nam Em với Thuận Nguyễn Tuy gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất nhưng với sự hỗ trợ hết mình từ ê-kíp của Nam Thư, “Anh muốn quên em không?” đã nhanh chóng hoàn thành trong khoảng thời gian khó tin là 5 ngày quay. Đây là một con số không tưởng cho 3 tập phim dài với rất nhiều câu chuyện được đưa ra và giải quyết. Bên cạnh đó, vấn đề sức khoẻ của Nam Em cũng là một trong những điều đáng quan tâm. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1996 đã cố gắng hết sức để không phụ lòng yêu mến của người hâm mộ. Trước đó, Nam Em còn ra mắt singer “Anh muốn quên em không?” vô cùng ngọt ngào với giai điệp pop nhẹ nhàng, vui tươi do chính cô sáng tác. Ngoài ra, hashtag #STMTP - Sao tình mình tàn phai cũng thu hút được sự tò mò của khán giả đối với dự án web drama lần này. Ekip và khách mời tại buổi họp báo Đặc biệt, qua sản phẩm lần này Nam Em cũng muốn chứng minh cho khán giả thấy rằng sự nỗ lực mạnh mẽ của bản thân khi quyết tâm hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Không chỉ biết hát, mà diễn xuất cũng là niềm đam mê rất lớn của cô. Qua bộ phim này, Nam Em hy vọng sẽ được mọi người đón nhận và sẽ yêu thương cô nhiều hơn nữa để có thêm động lực cho ra các sản phẩm tiếp theo.

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