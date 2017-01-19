Bị phía Ngọc Trinh tố vô trách nhiệm, trốn tránh... đại gia đấu giá SIM 18,1 tỷ lên tiếng

Vừa qua, Ngọc Trinh gây sốc khi lên tiếng công bố hai vị doanh nhân trả giá cao nhất cho SIM 0989999999 vào ngày 15/1 đã không giữ đúng lời hứa. Sự t? vi ệc khiến 'Nữ hoàng nội y' khá buồn vì đây chương trình gây gũy từ thiện. Không bỏ cuộc, Ngọc Trinh vẫn tổ chức buổi đấu giá SIM lần 2 vào ngày 19/1.

Hai doanh nhân trả giá cao nhất cho SIM độc là một người phụ nữ đeo mặt nạ bí ẩn và anh Phan Thông - làm kinh doanh tự do. Ngay sau đó, dư luận dậy sóng khi lộ nhiều hình ảnh người phụ nữ giấu mặt thân mật bên Hoàng Kiều. Chính điều này khiến nhiều ý kiến cho rằng đây là người của BTC được 'gài' vào để đẩy giá SIM lên cao nhất có thể. Trong khi đó, anh Phan Thông cũng bị đại diện Ngọc Trinh là ông bầu Khắc Tiệp tố trốn tránh trách nhiệm.

Trước đó, anh Phan Thông chia sẻ trên trang cá nhân: "Lúc anh máu bỏ tiền ra mua sim làm thương hiệu thì em cho diễn kịch không chịu bán. Đến lúc anh đã uống thuốc hạ sốt thì em Trinh đòi bán. Lúc này anh lại hết giờ mua. Ai mà không biết bà đeo mặt nạ là người của em để bơm giá. Nhưng cũng vì em quá tham nên bị thâm luôn rồi. Trở về giá trị thực của số sim thôi, 8 tỷ 900 là sáng mai ra sang tên nhanh gọn. Anh cảm ơn em Trinh đã liên hệ lại để năn nỉ, hù dọa post Facebook".

Hoàng Kiều cũng lên tiếng khẳng định hoàn toàn không có mối quan hệ với người phụ nữ đeo mặt nạ như nhiều lời đồn.

Theo Hoàng Kiều, người đeo mặt nạ tự xưng là Hoàng Thị Bình, đời thứ 20 của gia đình Hoàng Tộc là giả mạo. "Đời họ Hoàng chúng tôi đến giờ chỉ mới ở đời thứ 18. Hình ảnh do bà ta ghép hoặc báo chí ghép với ảnh tôi chụp hôm qua là tại Mỹ là việc làm rất tồi tệ...

Tội nghiệp cho người yêu của tôi Ngọc Trinh ngây thơ, dễ tin người... Người này đấu giá 18,6 tỷ, không có tiền trả, lợi dụng cơ hội để gần Ngọc Trinh, để được quen Hoàng Kiều... để làm điều xấu..." - tỷ phú 72 tuổi cho hay.

Cuối cùng, Hoàng Kiều khiến ai cũng choáng khi chia sẻ: "Đại gia đình họ Hoàng rất thân thương và trân trọng, một ngày đẹp trời nào đó họ Trịnh sẽ trở thành họ Hoàng".

Khi bị phía Ngọc Trinh tố trốn tránh trách nhiệm, anh Phan Thông lần nữa lên tiếng trên trang cá nhân. Theo vị doanh nhân này, anh là người ít chia sẻ thông tin trên Facebook, song lần này anh không thể im lặng được nữa.

Anh viết: "Tôi thì không phải dân buôn Sim, nhưng tôi lại rất thích Sim đẹp. Nên khi thấy đấu giá từ thiện của Ngọc Trinh thì tôi cũng quan tâm và được mời dự. Dù giá 18,1 tỷ cũng hơi cao so với dự tính ban đầu của tôi. Nên tôi cũng khá cân nhắc khi đưa ra 1 cái giá không chênh lệch nhiều.

Nhưng khi giá tiếp tục đẩy lên cao thì tôi cảm thấy không ổn nên dừng lại và vui vẻ ra về.

Tuy nhiên khi phía Ngọc Trinh đặt vấn đề mua lại thì thực sự lúc đấy tôi đã không còn muốn sở hữu Sim này nữa nên đã từ chối. Mua Sim đẹp là sự may mắn và có duyên, với tôi thì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Đi cùng tôi có bà chị buôn Sim nên giữa 2 bên có sự trả giá, thương lượng trực tiếp với nhau và không còn liên quan đến tôi nên nói tôi kì kèo giá là sai sự thật.

Luật đấu giá chắc ai cũng rõ nếu người Trúng bỏ cuộc thì người tiếp theo được QUYỀN mua, nhưng ko có nghĩa bắt buộc hay VÔ TRÁCH NHIỆM, TRỐN TRÁNH ở đây. Vậy thì tất cả những người đã đấu giá hôm đó cũng đều vô trách nhiệm? Chỉ duy nhất người phụ nữ đó vô trách nhiệm? Hay còn ai vô trách nhiệm? Buổi đấu giá này rõ ràng ngay từ đầu đã không đúng quy trình.

Vậy nên ngay sau khi phía Ngọc Trinh đã công khai nói tôi vô trách nhiệm khiến tôi rất bức xúc và đã comment khá nóng vội. Vì điều này gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của tôi.

Tôi cũng là 1 người tham gia đấu giá bình thường, không liên quan gì đến Ngọc Trinh trước đó, còn người phụ nữ đeo mặt nạ thì tôi thực sự đã không còn quan tâm họ là ai và từ đâu đến vì điều này đã và đang không còn liên quan đến tôi.

Đừng lôi kéo người khác vào trò chơi của chính mình".