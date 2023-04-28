Bị ném đá là 'trà xanh, con giáp thứ 13' và mỉa mai thất nghiệp, Phương Oanh có màn đáp trả cực gắt

Từ khi công khai chuyện tình cảm với Shark Bình, mọi động thái Phương Oanh luôn là tâm điểm của sự chú ý.

Vào tối ngày 27/4, Phương Oanh đã đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội. Khác với hình ảnh "chanh sả" như thường ngày, nữ diễn viên sinh năm 1989 diện trang phục đơn giản. 'Mặc đồ của mẹ auto đẹp không có nhưng!', Phương Oanh chia sẻ. Phương Oanh chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Khác với hình ảnh "chanh sả" như thường ngày, nữ diễn viên sinh năm 1989 diện trang phục đơn giản - Ảnh: FBNV Bên cạnh những lời khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên 8x, một khán giả bất ngờ để lại bình luận mỉa mai cô không có việc làm: 'Thất nghiệp. Tội nghiệp'. Ngay sau đó, Phương Oanh đã thẳng thắn đáp trả: 'Cảm ơn bạn đã thương tôi'.

Một khán giả bất ngờ để lại bình luận mỉa mai cô không có việc làm - Ảnh: Chụp màn hình Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, một tài khoản đã để lại bình luận chỉ trích Phương Oanh và cho rằng cô xen vào chuyện tình cảm của Shark Bình và vợ cũ. Người này liên tục dùng nhiều những từ ngữ tiêu cực, chỉ trích thẳng mặt nữ diễn viên 8x là "con giáp thứ 13" và nói cô thích tạo drama. Khi bị netizen công kích, Phương Oanh lại nhẹ nhàng đáp lại bằng 1 câu ngắn gọn: 'Ngủ đi em, mai còn đi lễ'. Từ khi công khai hẹn hò, Phương Oanh và Shark Bình là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Mọi động thái của cả hai đều được dân tình đặc biệt chú ý. Nữ diễn viên 8x từng lên tiếng khẳng định bản thân không hề sai trái khi hẹn hò với Shark Bình vì cả hai khi đó đều độc thân.

Phương Oanh và Shark Bình là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh: Internet Phương Oanh từng tiếng xác nhận đang hẹn hò với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và khẳng định không phải là người thứ ba. Tuy nhiên, người đẹp nhận về không ít những ý kiến phản đối. Sau khi công khai hẹn hò với Sharrk Bình, người đẹp nhận về không ít những ý kiến phản đối - Ảnh: Internet Trước nghi vấn quan hệ ngoài luồng khi đã có vợ con, vị doanh nhân này khẳng định anh đã độc thân hai năm. Ngay sau đó, bà Đào Lan Hương - vợ Shark Bình khẳng định 'cả hai vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, chưa ra tòa'. Phương Oanh sinh năm 1989, sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng gợi cảm, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê - Ảnh: Internet Phương Oanh sinh năm 1989, sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng gợi cảm, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân.

Phương Oanh thay đổi ngoại hình thế nào mà được cộng đồng mạng tặng 'cơn mưa' lời khen? Diện mạo khi trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc kín đáo của Phương Oanh lại nhận được phản ứng tích cực của cộng đồng mạng hơn trước.

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