Bắt gặp khoảnh khắc đứng chung khung hình với Subeo, Kim Lý gây chú ý bởi hành động ấm áp

Giải trí 04/06/2023 14:40

Dân tình bắt gặp khoảnh khắc vô cùng thân mật giữa Kim Lý và Subeo tại liveshow mới của Hồ Ngọc Hà diễn ra ở Đà Nẵng

Sau thành công của liveshow Love Songs tại Đà Lạt vào tháng 11/20222, tour âm nhạc du lịch Love Songs - Love Vietnam của Hồ Ngọc Hà tiếp tục hành trình với điểm đến Đà Nẵng vào ngày 3/6 tại Quảng trường Ánh Trăng, Bà Nà Hills.

Bắt gặp khoảnh khắc đứng chung khung hình với Subeo, Kim Lý gây chú ý bởi hành động ấm áp - Ảnh 1
Khoảnh khắc Hà Hồ hát tặng Kim Lý trong đêm Love Songs tại Đà Lạt.

Đêm liveshow với sự góp mặt đông đảo khán giả, gia đình và bạn bè của nữ ca sĩ. 

Trên các diễn đàn chia sẻ rộng rãi clip Kim Lý xuất hiện thân thiết với Subeo. Anh luôn có những hành động ấm áp, quan tâm với con riêng của vợ. Subeo thoải mái trò chuyện với ba Kim cùng mọi người xung quanh.

Bắt gặp khoảnh khắc đứng chung khung hình với Subeo, Kim Lý gây chú ý bởi hành động ấm áp - Ảnh 2
Khoảnh khắc Kim Lý cùng Subeo tại liveshow của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đáng chú ý, ngoại hình của Subeo cao lớn trông thấy. Không còn là cậu bé năm nào, giờ đây Subeo trổ mã thành thanh niên chững chạc hơn rất nhiều. Đứng chung khung hình với ba Kim, có thể thấy Subeo gần cao bằng Kim Lý. Tình cảm Kim Lý dành cho Subeo khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bắt gặp khoảnh khắc đứng chung khung hình với Subeo, Kim Lý gây chú ý bởi hành động ấm áp - Ảnh 3
Đáng chú ý, ngoại hình của anh cả Subeo đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều.

Hà Hồ không ngại ngần bày tỏ suy nghĩ Kim Lý sẽ là một người cha tốt. Nhìn vào mối quan hệ giữa Kim Lý và mẹ con Hà Hồ sẽ hiểu vì sao nữ ca sĩ lại khẳng định như vậy. Những năm qua, Subeo được Kim Lý chăm sóc chu đáo từ việc học tập đến rèn luyện thể dục thể thao và sở thích cá nhân. Anh coi con riêng của vợ không khác gì con đẻ của mình.

Bắt gặp khoảnh khắc đứng chung khung hình với Subeo, Kim Lý gây chú ý bởi hành động ấm áp - Ảnh 4
Bên nhau 6 năm, tình cảm của cặp đôi vẫn rất mặn nồng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Trước đó, rất nhiều lần Hà Hồ chia sẻ khoảnh khắc Subeo được Kim Lý chăm sóc chu đáo trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Kim Lý cũng dành nhiều thời gian để hướng dẫn Subeo tham gia nhiều môn thể thao. Về phía Subeo, cậu bé hết mực yêu thương 2 em Lisa - Leon.

Bắt gặp khoảnh khắc đứng chung khung hình với Subeo, Kim Lý gây chú ý bởi hành động ấm áp - Ảnh 5
Hồ Ngọc Hà chi biết Kim Lý là một người cha tốt, người chồng chu đáo.

Cặp đôi Kim Lý – Hồ Ngọc Hà gắn bó bên nhau 6 năm và có với nhau cặp sinh đôi Leon và Lisa. Trong bữa tiệc sau đêm nhạc Love Songs của Hồ Ngọc Hà tại Đà Nẵng, Kim Lý đã bật mí về thời gian tổ chức đám cưới của hai người. Theo đó, khi MC hỏi về việc tổ chức cưới, Kim Lý do không nghe rõ câu nói bằng tiếng Việt nên đã lúng túng. Sau đó Hồ Ngọc Hà dịch lại bằng tiếng Anh và hỏi: “Anh có cưới em không?”. Kim Lý lập tức đáp lại bằng tiếng Anh: “Tất nhiên rồi”. Tiếp đó khi nghe nữ ca sĩ dịch lại câu hỏi của MC ra tiếng Anh có nội dung khi nào đám cưới được tổ chức, Kim Lý đã nói rõ bằng tiếng Việt: “Cuối năm nay”. Màn công bố này khiến tất cả khán giả lẫn Hồ Ngọc Hà đều vỡ òa.

Bắt gặp khoảnh khắc đứng chung khung hình với Subeo, Kim Lý gây chú ý bởi hành động ấm áp - Ảnh 6
Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà khiến cô cảm động bật khóc.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức tiệc cưới. Chính vì vậy, một đám cưới là điều được đông đảo người hâm mộ mong chờ. Thời điểm Hồ Ngọc Hà sau khi sinh, Kim Lý đã quỳ gối cầu hôn cô ngay tại bệnh viện khiến nữ ca sĩ không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Kim Lý lộ thời gian kết hôn với Hồ Ngọc Hà, nhanh hơn khán giả nghĩ

Kim Lý lộ thời gian kết hôn với Hồ Ngọc Hà, nhanh hơn khán giả nghĩ

Trước sự chứng kiến của rất nhiều bạn bè, Kim Lý đã công bố cụ thể thời gian anh và Hồ Ngọc Hà sẽ tiến hành lễ cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   Gia đình Kim Lý - Hồ Ngọc Hà Kim Lý và Subeo Hà Hồ - Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 30 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 45 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 35 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 1 giờ 45 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đẹp Myanmar - Soe Myintzu Lwin đăng quang Miss Multicultural World 2026

Người đẹp Myanmar - Soe Myintzu Lwin đăng quang Miss Multicultural World 2026