Bắt gặp khoảnh khắc đứng chung khung hình với Subeo, Kim Lý gây chú ý bởi hành động ấm áp

Sau thành công của liveshow Love Songs tại Đà Lạt vào tháng 11/20222, tour âm nhạc du lịch Love Songs - Love Vietnam của Hồ Ngọc Hà tiếp tục hành trình với điểm đến Đà Nẵng vào ngày 3/6 tại Quảng trường Ánh Trăng, Bà Nà Hills.

Đáng chú ý, ngoại hình của Subeo cao lớn trông thấy. Không còn là cậu bé năm nào, giờ đây Subeo trổ mã thành thanh niên chững chạc hơn rất nhiều. Đứng chung khung hình với ba Kim, có thể thấy Subeo gần cao bằng Kim Lý. Tình cảm Kim Lý dành cho Subeo khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trên các diễn đàn chia sẻ rộng rãi clip Kim Lý xuất hiện thân thiết với Subeo. Anh luôn có những hành động ấm áp, quan tâm với con riêng của vợ. Subeo thoải mái trò chuyện với ba Kim cùng mọi người xung quanh.

Đáng chú ý, ngoại hình của anh cả Subeo đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều.

Hà Hồ không ngại ngần bày tỏ suy nghĩ Kim Lý sẽ là một người cha tốt. Nhìn vào mối quan hệ giữa Kim Lý và mẹ con Hà Hồ sẽ hiểu vì sao nữ ca sĩ lại khẳng định như vậy. Những năm qua, Subeo được Kim Lý chăm sóc chu đáo từ việc học tập đến rèn luyện thể dục thể thao và sở thích cá nhân. Anh coi con riêng của vợ không khác gì con đẻ của mình.

Bên nhau 6 năm, tình cảm của cặp đôi vẫn rất mặn nồng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Trước đó, rất nhiều lần Hà Hồ chia sẻ khoảnh khắc Subeo được Kim Lý chăm sóc chu đáo trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Kim Lý cũng dành nhiều thời gian để hướng dẫn Subeo tham gia nhiều môn thể thao. Về phía Subeo, cậu bé hết mực yêu thương 2 em Lisa - Leon.

Hồ Ngọc Hà chi biết Kim Lý là một người cha tốt, người chồng chu đáo.

Cặp đôi Kim Lý – Hồ Ngọc Hà gắn bó bên nhau 6 năm và có với nhau cặp sinh đôi Leon và Lisa. Trong bữa tiệc sau đêm nhạc Love Songs của Hồ Ngọc Hà tại Đà Nẵng, Kim Lý đã bật mí về thời gian tổ chức đám cưới của hai người. Theo đó, khi MC hỏi về việc tổ chức cưới, Kim Lý do không nghe rõ câu nói bằng tiếng Việt nên đã lúng túng. Sau đó Hồ Ngọc Hà dịch lại bằng tiếng Anh và hỏi: “Anh có cưới em không?”. Kim Lý lập tức đáp lại bằng tiếng Anh: “Tất nhiên rồi”. Tiếp đó khi nghe nữ ca sĩ dịch lại câu hỏi của MC ra tiếng Anh có nội dung khi nào đám cưới được tổ chức, Kim Lý đã nói rõ bằng tiếng Việt: “Cuối năm nay”. Màn công bố này khiến tất cả khán giả lẫn Hồ Ngọc Hà đều vỡ òa.

Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà khiến cô cảm động bật khóc.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức tiệc cưới. Chính vì vậy, một đám cưới là điều được đông đảo người hâm mộ mong chờ. Thời điểm Hồ Ngọc Hà sau khi sinh, Kim Lý đã quỳ gối cầu hôn cô ngay tại bệnh viện khiến nữ ca sĩ không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc.