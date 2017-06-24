Bản khai của Cao Toàn Mỹ và Phương Nga giống hệt nhau!

Chủ tọa phiên tòa cũng xác định mọi giấy tờ được làm giả phục vụ cho việc mua bán nhà được thực hiện sau khi bị hại có đơn tố với cơ quan điều tra.

Trong phiên tòa ngày 23-6, do bị cáo Phương Nga im lặng, nên Viện kiểm sát đã công bố lời khai của nhiều người liên quan

Trong phần trả lời HĐXX suốt hai ngày 22 và 23-6, người bị hại Cao Toàn Mỹ đã trình bày những nội dung liên quan đến việc mua bán nhà, thời điểm ký thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về việc mua nhà cũng như thời điểm giao tiền và việc Mỹ đi tố cáo.

Các giấy tờ được làm giả khi người bị hại tố cáo

Đồng thời, tại tòa, HĐXX cũng xét hỏi nhân chứng (cũng là người có quyền và nghĩa vụ liên quan) về việc làm giả giấy tờ giúp Phương Nga thực hiện hành vi lừa đảo.

Lời khai của Cao Toàn Mỹ cho thấy việc giao tiền cho Phương Nga đến cuối năm 2013 thì hoàn tất.

Đến tháng 4-2014, Mỹ có đơn tố cáo đầu tiên đến công an. Sau đó, tháng 8-2014 ông Mỹ có đơn tố cáo thứ 2.

Ông Nguyễn Văn Yên (nhân chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan) khẳng định việc làm giả giấy tờ này được Phương Nga và Nguyễn Mai Phương nhờ. Việc viết giấy nhận đặt cọc mua nhà (giả) do ông thực hiện vào năm 2015.

Đồng thời, ở tòa, HĐXX cũng hỏi rất kỹ Cao Toàn Mỹ về việc trước khi tố cáo Mỹ có biết đến những giấy tờ giả kia không, ông Mỹ trả lời chỉ được biết khi làm việc với cơ quan điều tra.

Ở tòa, ông Mỹ cũng khai việc mua bán ngôi nhà ở đường Nguyễn Trãi (được Phương Nga dụ là giá thị trường khoảng 21 tỉ nhưng Nga mua được với giá 16,5 tỉ) Mỹ có xem giấy tờ photo của căn nhà. Tuy nhiên Mỹ không nhớ chính xác về kích thước mà chỉ ước chừng.

Sau phần thẩm vấn với ông Nguyễn Văn Yên và Cao Toàn Mỹ, chủ tọa phiên tòa nêu rõ các giấy tờ giả mạo việc mua bán nhà này được thực hiện sau khi có đơn tố cáo của người bị hại với cơ quan điều tra!

Hai bản khai giống nhau

Cũng trong phiên tòa hôm nay, luật sư bào chữa cho Trương Hồ Phương Nga đã cung cấp tình tiết mới cho tòa, đó là bản ghi lời khai của người bị hại Cao Toàn Mỹ (được ghi ngày 9-9-2014) và bị cáo Trương Hồ Phương Nga (ghi ngày 29-9-2014).

Hai bản khai này do hai người khai khác nhau, khác về thời điểm (cách nhau 20 ngày) nhưng có những nội dung rất giống nhau.

Khi nêu bút lục này tại tòa, luật sư Phạm Công Hùng nói rằng cảm quan của ông thì hai bản khai giống nhau đến gần như tất cả, giống cả dấu chấm, dấu phẩy, chỉ khác nhau ở đại từ nhân xưng tôi (Mỹ) và tôi (Nga).

Nội dung bản khai này nói về quan hệ của hai người và việc mua bán nhà. Thậm chí, trong bản ghi lời khai của bị cáo Nga còn có chỗ ghi "tôi (Mỹ)".

"Tôi cho rằng có dấu hiệu của việc sao chụp lời khai của Cao Toàn Mỹ để đưa vào bản khai của bị cáo Nga. Cụ thể về vấn đề pháp lý, vi phạm của bản khai này tôi sẽ nói rõ trong phần tranh luận", luật sư Hùng cho biết.