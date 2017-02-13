Angela Baby xinh đẹp như thiếu nữ sau khi sinh quý tử

Người đẹp Angela Baby rạng rỡ khoe những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân sau một thời gian vắng bóng sinh con.

Đã lâu Angela Baby không cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân của mình, nhân dịp Tết Nguyên Tiêu bà mẹ trẻ khoe những hình ảnh mới nhất của mình sau khi sinh quý tử.

Sau khi sinh con được 3 ngày Angela Baby đã xuất viện với bộ trang phục giống như đi trình diễn thời trang, sau đó khoảng một tuần cô lại cùng mẹ chồng đi mua sắm. Những ngày Tết Angela Baby cũng gặp gỡ người nhà của Huỳnh Hiểu Minh tại Hong Kong. Chính vì vậy gần đây có rất nhiều thông tin trái chiều về việc ở cữ của Angela Baby, nhiều người ủng hộ nhưng cũng có nhiều người phản đối.

Đã có rất nhiều bài viết về chuyện ở cữ của Angela Baby, nhiều người ủng hộ cho rằng không cần phải kiêng cữ nhiều nhưng cũng có nhiều người cho rằng dù sao thì cũng nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau khi sinh con.

Xuất hiện trong những hình ảnh mới lần này Angela Baby vô cùng xinh đẹp, mặc dù đã sinh con nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn xinh đẹp như thiếu nữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-baby-xinh-dep-nhu-thieu-nu-sau-khi-sinh-quy-tu-179852.html