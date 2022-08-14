Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022 Nguyễn Phương Nhi gây chú ý khi đăng ký hiến tạng từ năm 2019

Nghĩa cử cao đẹp của Phương Nhi khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.

Mới đây, trên nhóm facebook của cộng đồng yêu hoa hậu tại Việt Nam đã đăng tải hình ảnh á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022 đăng ký hiện tặng mô, tạng từ năm 2019, khi Phương Nhi vừa tròn 19 tuổi.

Hành động cao đẹp này của nàng hậu đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng.

Hành động này của nàng hậu đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ thái độ ngưỡng mộ, khen ngợi cho nàng hậu đẹp người đẹp nết này.

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa, hiện là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Trong quá trình học tại trường đại học, Phương Nhi rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội như Talkshow TEDx..., Dự án Khuyến học Đom đóm. Ngoài ra, Phương Nhi còn có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa, hiện là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội

Trong suốt quá trình dự thi Miss World Việt Nam 2022, Phương Nhi được đánh giá là một trong những thí sinh mạnh và gây ấn tượng bởi vóc dáng chuẩn, gương mặt trong sáng, phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Mặc dù ban đầu còn rụt rè nhưng qua từng vòng thi, Phương Nhi đã trưởng thành lên rất nhiều và cán đích với vị trí Á hậu 2. Ngoài ra, người đẹp còn nhận giải phụ Thí sinh có làn da đẹp nhất

Phương Nhi gây ấn tượng bởi vóc dáng chuẩn, gương mặt trong sáng, phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh - Ảnh: FBNV

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Không nằm ngoài dự đoán, tân hoa hậu Miss World Việt Nam 2022 đã gọi tên thí sinh Huỳnh Nguyễn Mai Phương đến từ Đồng Nai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-hau-2-miss-world-viet-nam-2022-nguyen-phuong-nhi-gay-chu-y-khi-dang-ky-hien-tang-tu-nam-2019-491402.html