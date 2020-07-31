Nằm mơ thấy mua nhà là điềm gì, tốt hay dữ?

Do đó, nằm mơ thấy mua nhà không chỉ phản ánh suy nghĩ, khát khao của người nằm mộng. Hơn thế nữa, chúng còn chứa đựng nhiều thông điệp có ý nghĩa hết sức thú vị. Tuy nhiên, tùy vào hoàn cảnh mơ khác nhau mà sẽ mang đến những điềm báo tốt xấu cụ thể.

Ngôi nhà là tổ ấm của mỗi con người chúng ta. Hơn nữa, từ xa xưa ông bà ta cũng có câu “An cư lạc nghiệp”. Có an cư thì mới lạc nghiệp, nghĩa là có ổn định chỗ ăn chỗ ở, thoát khỏi cảnh nay đây mai đó thì mới an lòng mà lo công việc phát triển sự nghiệp. Vì vậy, mua nhà là một việc hết sức trọng đại, có người tiết kiệm cả đời mới mua được căn nhà như mong ước.

Có lẽ trong thời gian sắp tới bạn và gia đình sẽ gặp nhiều thuận lợi. Công danh và tài lộc sẽ đến. Trong công việc, những nỗ lực, dự án bao lâu nay cố gắng theo đuổi sẽ có kết quả, gặt hái bội thu. Tiền tài vào nhà, vào những ngày cuối năm ngập tràn hạnh phúc, mọi lo toan về kinh tế sẽ được trút bỏ.

Nhà cửa là chuyện cả đời. Nó không chỉ là chỗ để chui ra, chui vô mà còn là nơi để ổn định cuộc sống. Vì vậy, chỉ với bây nhiêu công dụng thôi cũng đủ thấy nhà cửa rất quan trọng, phần nào đó quyết định sự thành đạt hay lụi bại của bản thân hay cả một gia đình. Do đó, phần lớn các trường hợp nằm mơ thấy mua nhà mới là những báo hiệu thể hiện sự may mắn.

Nhìn chung con đường công danh sẽ “phất” lên như diều gặp gió. Nếu là người làm công ăn lương thì các dự án sẽ được thông qua, có thể được thăng chức liên tục. Còn nếu bạn là chủ của một doanh nghiệp thì các dự án sẽ được ký kết, mang về hàng nghìn tỷ đồng, thậm chí có thể mở rộng quy mô kinh doanh làm ăn.

Trong phương diện gia đình, tất cả đều êm ấm, hòa thuận. Mặc dù cuộc sống không tránh khỏi những lúc cãi vã với người bạn đời. Nhưng sau tất cả thì sẽ tìm được tiếng nói chung, làm lành với nhau, hiểu nhau hơn, yêu thương và gắn kết với nhau bền chặt hơn. Thành tích học tập của con cái cũng rất khả quan, sẽ làm bạn nở mày nở mặt với bao người.

Nằm mơ thấy mua nhà mới là điềm may

Nhưng ngược lại, nếu ngủ nằm mơ thấy mua nhà cũ thì sẽ khác. Giấc mơ này điềm báo rằng sắp tới đây có thể bạn sẽ phải mất một thứ gì đó rất quan trọng. Đó có thể là đồ vật yêu quý hoặc cơ hội làm ăn hay gia đình có chuyện lục đục. Đặc biệt, bạn cần cẩn trọng để ý đến công việc làm ăn, bởi đây là nguồn sống của gia đình. Có khả năng có người lợi dụng cơ hội để ám hại, dở trò sau lưng, khiến tán gia bại sản, muốn dồn ép gia đình bạn vào con đường cùng.

Chính vì vậy, khi gặp giấc mơ này bạn nên cảnh giác với mọi việc xung quanh. Để mọi thứ vượt qua dễ dàng, giảm sự tổn thất xuống mức thấp nhất có thể.

Bên cạnh đó, nếu bạn mơ thấy nhà mới mua bị sập thì cũng cần chú ý. Nhưng đặc biệt chú ý về bên gia đình. Giấc mơ này có điềm xấu, cho thấy có sự chia lìa người thân trong gia đình. Người già như ông, bà… sức khỏe yếu, bị bệnh lâu ngày thì mất. Còn nếu đang mang thai có thể bị sảy. Vì vậy, bạn phải hết sức cẩn thận trong từng bước đi, ăn uống hàng ngày nếu không thì sẽ mất đứa nhỏ.

Ngoài ra, khi mơ thấy đi mua nhà cùng người mình yêu thì đây là một điềm lành. Giấc này các bạn nữ thường thấy nhiều hơn các bạn nam. Nó phát từ thực trạng thực tế của cuộc sống, người phụ nữ yếu đuối thì luôn muốn được ai đó yêu thương và che chở, chia sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn và muốn có một mái ấm.

Khi mơ thấy giấc mơ này có nghĩa là sắp tới bạn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp, kết duyên trăm năm. Do đó, bạn hãy nắm bắt cơ hội, đừng để vụt mất người thương phù hợp với mình nhất. Tuy nhiên, khi yêu thì bạn hãy dùng con tim để cảm nhận, nhưng hãy để lý trí quyết định. Như vậy, bạn mới có thể chọn lựa đúng, tránh được những người bỡn cợt với tình cảm của bạn.

Giấc mơ thấy mua nhà bắt nguồn từ đâu?

Giấc mơ chính là một phần tất yếu của cuộc sống chúng ta. Có những giấc mơ vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng không ít các cơn ác mộng, khiến chúng ta lo lắng, sợ sệt. Chính từ những lo lắng, sợ sệt này làm cho con người chúng ta có nhu cầu được giải mã giấc mơ.

Nằm mơ thấy mua nhà chứng tỏ bạn đang ao ước ổn định nơi ở

Thông thường, những gì chưa thỏa mãn, chưa làm được thì đêm về chúng ta sẽ mơ để làm được điều đó. Chính bởi sự ràng buộc áo, cơm, sự cấm đoán của luân lý, đạo đức xã hội, hơn thế nữa là thực tế khó khăn không đáp ứng được trong đời sống… sẽ được tái hiện trong giấc mơ.

Chính vì vậy, phần lớn những người nằm mơ thấy mua nhà là những người đang ao ước có được một nơi ở ổn định. Muốn nhanh chóng an cư để lạc nghiệp, có nhà để ở và yên bề gia thất. Hơn nữa, với tình hình hiện nay, đất chật người đông nên ai cũng mong muốn có nhà để có chốn đi về bình an.

Mặc dù nhiều người muốn nhưng mua không nổi. Việc mua nhà ngày càng khó khăn. Nguyên nhân là do giá nhà tăng giá nhanh chóng. Hơn nữa khan hiếm nguồn cung, các nhà đầu tư thiếu nguồn hàng giá rẻ nên liên tục gom hàng, rồi sang nhượng qua nhiều mối dẫn đến mức giá ngày càng bị đẩy lên cao. Điều này đồng nghĩa với việc người dân nếu có nhu cầu mua ở thực lại càng khó khăn.

Ban ngày mong muốn làm sao thì đêm mơ như vậy. Đặc biệt với những người thu nhập thấp, họ lại càng khao khát mong muốn có được một căn nhà. Với đồng lương ít ỏi, dù có tích góp nhiều năm chưa chắc đã mua được nhà.

Phải tích cóp nhiều mới có thể mua được nhà

Nếu muốn mua được nhà và biến giấc mơ thành hiện thực thì bạn hãy tìm cách cho “tiền đẻ ra tiền”. Có như vậy việc mua được nhà mới sẽ nằm trong tầm tay bạn. Cụ thể là sau khi nhận lương, bạn hãy chi tiêu tiết kiệm cho cuộc sống. Còn dư một khoản thì hãy kinh doanh. Ban đầu chưa có vốn nhiều thì có thể kinh doanh nguồn hàng nhỏ, nhanh thu hồi vốn.

Sau đó một thời gian khi đã có kinh nghiệm, có vốn nhiều hơn thì bạn có thể đầu tư nhiều hơn, đầu tư lĩnh vực mới mang đến lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, trong kinh doanh có lãi suất thì cũng có rủi ro. Do đó, bạn hãy cân nhắc, lựa chọn kỹ để tránh những rủi ro không mong muốn và nhanh chóng kiếm lời từ nguồn vốn ban đầu.

Nếu bạn sợ thất bại trong kinh doanh thì đừng nản lòng. Tiền vẫn có thể kiếm ra nếu như chịu khó làm thêm ngoài giờ làm việc chính để có thêm thu nhập. Phương án này rất an toàn nhưng bạn mất rất nhiều thời gian, sức khỏe. Tuy nhiên, dù chọn cách nào thì bạn cũng hãy cố gắng vì tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Hơn thế nữa, để đi đến đích không chỉ đòi hỏi sự cần cù, chịu khó mà quan trọng hơn hết là biết xây dựng kế hoạch và đặt mục tiêu hợp lý.

Mua nhà là việc trọng đại

Vì vậy, mỗi ngày nếu bạn đều phấn đấu không ngừng nghỉ thì thành quả nhất định sẽ là những quả ngọt hấp dẫn. Do đó, nằm mơ thấy mua nhà là điềm lành hay dữ thì bạn cũng đừng quá bận tâm. Chỉ có sự nỗ lực, không đầu hàng số phận thì mới giúp bạn thành công, sớm sở hữu được căn nhà như mong ước.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.