Tham quan “Venice xinh đẹp của phương bắc”

Nếu có ý định khám phá những vùng đất yên bình và lãng mạn, bạn đừng nên bỏ qua Giethroorn - một trong những điểm dừng chân hấp dẫn nhất Hà Lan, được mệnh danh là “Venice xinh đẹp của phương bắc”.

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Đến Giethroon, bạn sẽ thực sự thích thú bởi nơi đây không có đường xá dành cho xe cộ qua lại, giao thông chủ yếu là di chuyển bằng đường thủy. Do đó, muốn tham quan cảnh đẹp như tranh của Giethoorn, bạn phải chèo thuyền dọc theo các con kênh hay đi bộ qua những cây cầu vòm bằng gỗ.

Ảnh: internet

Bạn sẽ thực sự bị ấn tượng bởi vẻ đẹp cổ điển của những ngôi nhà mái lợp từ thế kỷ 18 - 19 được bảo tồn kỹ lưỡng nằm bên bờ kênh. Mỗi ngôi nhà đều có những khu vườn nhỏ kéo ra tận mép nước. Trong những khu vườn rộng rãi này, cây cối được cắt tỉa gọn gàng và hoa thơm luôn nở rộ với đầy sắc màu rực rỡ.

Ảnh: internet

Mặc dù làng Giethoorn có diện tích khá nhỏ, ít dân cư và không có bề dày lịch sử như thành phố Venice (Ý), nhưng nếu được du ngoạn trên chiếc thuyền nhẹ trôi theo dòng nước hiền hòa để chiêm ngưỡng những khung cảnh cổ điển tuyệt đẹp của Hà Lan thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy mình như đang đi du lịch ở thành phố Venice thực sự vậy.

Ảnh: internet

Làng Giethoorn đã trở thành một địa điểm tham quan hấp dẫn du khách kể từ sau năm 1958, khi nhà làm phim nổi tiếng Hà Lan - Bert Haanstra bấm máy bộ phim Fanfare ở đây. Hàng năm, địa chỉ du lịch hấp dẫn này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan và nghĩ dưỡng tại xứ sở hoa Tulip.

Ảnh: internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tham-quan-venice-xinh-dep-cua-phuong-bac-65281.html