Tắm biển tại Cabo San Lucas

Thành phố Cabo San Lucas tọa lạc ở miền nam bán đảo Baja California (bang Baja California Sur). Nơi đây có rất nhiều bãi biển đẹp, sinh vật biển quý hiếm, spa và khu mua sắm cao cấp, sẽ làm thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí và khám phá của du khách.

Ảnh: internet

Đến Cabo San Lucas, quả thật thiếu sót nếu như bạn khôngt? viếng thăm hai điểm du lịch nổi tiếng là Land’s End và Playa del Amor (bãi biển của những người yêu biển cả). Để đến được những nơi này, bạn phải thuê taxi nước tại các bến du thuyền, thuê xuồng kayak tại bãi biển Atel Medano hoặc đi tàu lặn mà bạn dễ dàng tìm thấy ở ven bờ biển.

Ngoài ra, nếu muốn trải nghiệm cảm giác phiêu lưu mạo hiểm, bạn cũng nên thử trèo lên những khu núi đá tại Playa Solmar để ghi lại những bức ảnh đáng nhớ cho chuyến đi của mình.

Ảnh: internet

Một điều đáng lưu ý là dòng chảy của sóng biển ở Cabo San Lucas khá mạnh nên các hoạt động bơi, lặn ở đây có thể gây nguy hiểm đối với bạn. Do đó, bạn nên cẩn thận hơn khi tham gia các hoạt động giải trí này.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thoải mái thả hồn mình vào làn nước biển xanh mát ở bãi biển Playa del Amor vì điều kiện thời tiết ở đây rất tốt, mọi hoạt động du lịch biển đều diễn ra an toàn đối với bạn.

Ảnh: internet

Bên cạnh đó, còn có một số bãi biển đẹp khác mà bạn có thể tìm thấy ở Cabo San Lucas như bãi Medano hay còn gọi là bãi biển Dune (bãi biển dành cho bơi lội an toàn và phổ biến nhất ở Cabo San Lucas), bãi Divorce (để tắm nắng và thư giãn, nhưng rất nguy hiểm khi bơi lội) và bãi Solmar (bãi biển cát trắng rất đẹp). Xin bạn đừng quên mang theo máy ảnh để chớp những bức hình đẹp của cảnh vật nơi đây nhé.

Ảnh: internet

Không dừng lại ở đó, Cabo San Lucas còn được xem là điểm đến tuyệt vời để bạn ngắm nhìn cá voi, cá heo và sư tử biển bơi lội xung quanh mình. Do đó, hãy thưởng ngoạn du lịch tại thành phố sầm uất Cabo San Lucas, chắc chắn bạn sẽ hài lòng với những dịch vụ du lịch thú vị và đáng nhớ tại nơi này.

Ảnh: internet