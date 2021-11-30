Loạt ảnh vẻ đẹp siêu thực của Vạn Lý Trường Thành về Đông gây "bão" mạng xã hội

So với các mùa còn lại là: mùa xuân - hè - thu, ảnh chụp Vạn Lý Trường Thành mùa đông có số lượng ít rõ rệt vì thời tiết không mấy thuận tiện cho việc chụp ảnh. Một phần do khả năng tiếp cận còn chưa thuận lợi, phần khác do điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt hơn hẳn: gió lớn, bão tuyết, nhiệt độ đóng băng… Chính vì vậy, những bức ảnh chụp Vạn Lý Trường Thành trong mùa đông luôn nhận được sự quan tâm lớn.