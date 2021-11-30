Loạt ảnh vẻ đẹp siêu thực của Vạn Lý Trường Thành về Đông gây "bão" mạng xã hội

Du lịch 30/11/2021 14:43

Cảnh sắc tại Vạn Lý Trường Thành vào đông khiến dân cuồng du lịch muốn nao lòng.

So với các mùa còn lại là: mùa xuân - hè - thu, ảnh chụp Vạn Lý Trường Thành mùa đông có số lượng ít rõ rệt vì thời tiết không mấy thuận tiện cho việc chụp ảnh. Một phần do khả năng tiếp cận còn chưa thuận lợi, phần khác do điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt hơn hẳn: gió lớn, bão tuyết, nhiệt độ đóng băng… Chính vì vậy, những bức ảnh chụp Vạn Lý Trường Thành trong mùa đông luôn nhận được sự quan tâm lớn.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đang chia sẻ loạt ảnh chụp Vạn Lý Trường Thành từ trên cao vào mùa đông trên mạng xã hội Weibo. Khung cảnh hùng vĩ, ngay cả máy ảnh dường như cũng chưa thể lột tả toàn bộ vẻ đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng này.

Loạt ảnh vẻ đẹp siêu thực của Vạn Lý Trường Thành về Đông gây 'bão' mạng xã hội - Ảnh 1Loạt ảnh vẻ đẹp siêu thực của Vạn Lý Trường Thành về Đông gây 'bão' mạng xã hội - Ảnh 2Loạt ảnh vẻ đẹp siêu thực của Vạn Lý Trường Thành về Đông gây 'bão' mạng xã hội - Ảnh 3Loạt ảnh vẻ đẹp siêu thực của Vạn Lý Trường Thành về Đông gây 'bão' mạng xã hội - Ảnh 4Loạt ảnh vẻ đẹp siêu thực của Vạn Lý Trường Thành về Đông gây 'bão' mạng xã hội - Ảnh 5Loạt ảnh vẻ đẹp siêu thực của Vạn Lý Trường Thành về Đông gây 'bão' mạng xã hội - Ảnh 6Loạt ảnh vẻ đẹp siêu thực của Vạn Lý Trường Thành về Đông gây 'bão' mạng xã hội - Ảnh 7Loạt ảnh vẻ đẹp siêu thực của Vạn Lý Trường Thành về Đông gây 'bão' mạng xã hội - Ảnh 8

Ảnh: Weibo

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Từ khóa:   Vạn Lý Trường Thành Vạn Lý Trường Thành về đông Trung Quốc

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