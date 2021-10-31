5 kỳ quan tự nhiên lộng lẫy nhất Đông Nam Á, không thể thiếu kỳ quan ở Lào Cai - Việt Nam

Du lịch 31/10/2021 14:11

Đối với những người đang tìm kiếm một không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, những địa điểm tự nhiên nguyên sơ này tại Đông Nam Á chính là nơi lý tưởng nhất dành cho bạn.

Forbes chọn Lào Cai, vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa, hồ Sen Đỏ, đỉnh Kinabalu và quần đảo Komodo là 5 kỳ quan thiên nhiên của Đông Nam Á. Đây là những điểm đến lý tưởng dành cho khách du lịch muốn đến tham quan và tận hưởng không gian yên ả của thiên nhiên. 

Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa, Philippines

Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa nổi tiếng với con sông ngầm dài trên 8 km là điểm tham quan trong ngày rất nổi tiếng với cả dân địa phương và du khách. Ngoài ra, Puerto Princesa còn có nhiều khu rừng già cổ thụ với đủ loài cây bản địa Philippines, cùng các ngọn núi đá vôi cao chót vót đặc trưng cho kiểu địa chất hình thành do nước làm xói mòn.

Hồ Sen Đỏ, Thái Lan

Trong thời điểm từ tháng 12 đến tháng 2 hàng năm, hoa súng hồng nở rực rỡ khắp vùng hồ khiến du khách không thể rời mắt. Không chỉ nổi tiếng với cảnh hoa "phủ" tràn, hồ còn trở nên sinh động hơn với sự xuất hiện của các loài ngỗng và cá bản địa. Hồ Sen Đỏ là một điểm đến đẹp xuất sắc ở xứ chùa Vàng này. 
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Đỉnh Kinabalu, Malaysia

Nằm ở phía bắc đảo Borneo, đỉnh núi Kinabalu nằm ở độ cao 4.095 m, nơi đây sở hữu các loài động thực vật đặc hữu được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2000. Chưa kể, các nhà leo núi thường chọn nơi đây để chinh phục đỉnh núi hùng vĩ và tráng lệ này.
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Komodo, Indonesia

Quần đảo Komodo là "quê hương" của hơn 17.000 đảo lớn nhỏ. Đồng thời, tên gọi Komodo là tên của một loại rồng hiếm có trên thế giới. Thực tế, đây là một loài thằn lằn có chiều dài lên tới hơn 3m. Du lịch ở Komodo tổ chức các tour bằng thuyền, tour trên cạn tham quan.

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Lào Cao, Việt Nam

Nếu du khách muốn "đắm chìm" giữa những không gian núi đồi ngập tràn ruộng bậc thang ở Việt Nam thì Lào Cai là một nơi lý tưởng, ít nơi nào có thể sánh bằng.

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Đến với tỉnh miền núi phía Bắc này, du khách sẽ được hoà mình và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên và khám phá văn hóa ở rất nhiều nơi như TP.Lào Cai, thị xã Sa Pa, cho tới nóc nhà Đông Dương Fansipan… 

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Từ khóa:   Forbes bình chọn kỳ quan thiên nhiên Đông Nam Á

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