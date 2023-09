Khám phá lễ hội Halloween 2018 ở Việt Nam có gì ý nghĩa và hấp dẫn

Lễ hội Halloween truyền thống diễn ra vào ngày ngày 31 tháng 10 hàng năm . Halloween là lễ hội được bắt nguồn từ cách đây hơn 2000 năm, là một lễ hội truyền thống của dân tộc Celt sống đa phần ở nước Anh và một số vùng ở miền Bắc của nước Pháp. Sau đó, lễ hội này du nhập đến Mỹ do những người Celt di dân đến đó. Đến tận những năm 1800, Halloween mới được đông đảo người dân hưởng ứng và từ đó trở thành một tục lệ không thể thiếu trong năm của người dân nước này.

Lễ hội Halloween bắt nguồn từ ý nghĩa tôn giáo, nhưng ngày nay, ngoài ý nghĩa đó thì đa phần người dân coi đây là dịp để gia đình quây quần, tụ họp, tổ chức các buổi vui chơi, tiệc tùng thú vị. Trong lễ hội Halloween, người ta có những trò chơi thú vị về những quả táo trong chậu nước, lễ hội hóa trang và không thể thiếu những hình ảnh tượng trưng cho đêm hội kỳ bí này là mèo đen, các bộ xương, những nhân vật ma quỷ và đèn lồng bí ngô.

Ngày lễ Halloween của phương Tây gần giống với ngày Xá tội vong nhân rằm tháng 7 của phương Đông với quan niệm là ngày mở cửa địa ngục, các linh hồn được phép lên cõi dương đoàn tụ với gia đình. Bởi vậy có thể coi như rằm tháng 7 ở Việt Nam có nhiều nét tương đồng về ý nghĩa với lễ hội Halloween trên thế giới.

Halloween mang ý nghĩa giáo dục con người biết sẻ chia và tránh xa ma quỷ

Điều được nhắc đến nhiều nhất trong đêm lễ hội Halloween là ma quỷ nhưng không vì thế mà nó có ý nghĩa nhằm tôn vinh ma quỷ và những kẻ xấu. Lễ hội Halloween đặt ra nhằm giáo dục con người cần tránh xa ma quỷ, không chơi đùa với chúng để tránh khỏi bị trêu chọc hay bị chúng cám dỗ. Ngoài ra, với sự chia sẻ và đoàn kết trong các cuộc tụ tập vui chơi trong lễ hội hóa trang, con người cũng học được đức tính từ bi, biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Không nên vì ích kỷ, tham lam mà khiến ma quỷ chú ý tới.

Những hoạt động nổi bật trong lễ hội Halloween

Trong lễ hội Halloween truyền thống có mấy hoạt động và đó là những hoạt động nào? Dù biến tấu thế nào đi chăng nữa thì lễ hội Halloween cũng cần phải có đủ những hoạt động sau:

Hoạt động của trẻ em trong đêm hội Halloween mang tên “Trick or Treat” mà dịch nôm na là “Cho kẹo hay Chơi xấu”. Trẻ em sẽ tiến hành hóa trang thành những nhân vật ma quỷ, cầm đèn lồng tới từng nhà dân để gõ cửa xin kẹo. Khi cánh cửa mở ra, chúng sẽ hô to “Trick or Treat”, chủ nhà cần tiếp đón chúng bằng cách cho kẹo và các loại trái cây, nếu không chúng sẽ giở trò nghịch ngợm tinh ma trêu chọc chủ nhà.

Trẻ nhỏ thường khá thích thú với hoạt động “Trick or Treat” trong đêm Halloween

Một hoạt động khác của lễ hội Halloween dành cho thanh niên và những người lớn tuổi hơn đó là lễ hội hóa trang. Người ta tin rằng vào đêm Halloween, ma quỷ ngự trị sẽ rất khó để người bình thường có thể ra khỏi nhà trong yên bình. Bởi vậy, họ cần phải giả dạng làm ma quỷ để chúng bị nhầm và không làm hại. Trong đêm hội Halloween, người ta thường sáng tạo và hóa trang thành những nhân vật kỳ quái theo các chủ đề như ma quỷ, các nhân vật ma hay phù thủy trong phim.

Hoạt động hóa trang trong đêm Halloween rất được mong chờ

Hưởng ứng lễ hội Halloween, ở Việt Nam cũng có rất nhiều các hoạt động sôi nổi đón chào ngày hội này. Tại các tụ điểm công cộng đông đúc thường được trang trí bởi rất nhiều lồng đèn bí ngô theo phong cách Halloween. Ngoài ra, giới trẻ cũng tham gia lễ hội hóa trang, đổ ra đường phố vui chơi vào dịp này khiến lưu lượng giao thông tăng cao.