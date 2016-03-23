Chiêm ngưỡng nét đẹp quyến rũ của cung điện hoàng gia Pena

Tuy nhiên, vào năm 1839, vua Consort Dom Fernando II của xứ Saxe-Coburg Gotha (1816-1885) đã mua lại di tích này, sau đó khôi phục thành cung điện hoàng gia lộng lẫy như ngày nay. Sau khi vua Dom Fernando II băng hà, cung điện đã được bán lại cho tiểu bang và trở thành sở hữu của nhà nước.

Cung điện Pena nguyên là một tu t? vi ện được xây dựng bởi vua Manuel 1 cho Dòng Thánh Jerome vào năm 1503. Sau một trận động đất lớn (năm 1755), tu viện bị thiệt hại nặng nề và các thầy tu đã rời khỏi tu viện.

Ảnh: flickr.com

Vào cung điện Pena bạn sẽ thấy được nét đẹp xa hoa, lộng lẫy, tráng lệ và cổ kính của nó qua các đồ nội thất cổ được trưng bày đẹp mắt từ phòng ngủ của nhà vua, nữ hoàng cho đến các khu vực sinh hoạt, giải trí và nhà bếp. Đó có thể là những bức tượng, tranh vẽ hay ghế ngồi…tất cả được chạm khắc tinh xảo theo phong cách Gothic độc đáo.

Ảnh: flickr.com

Khi tham quan cung điện Pena, tản bộ quanh lâu đài và chiêm ngưỡng vẽ đẹp tuyệt mỹ của toàn cảnh thành phố Sintra, Lisbon từ trên cao.

Ảnh: flickr.com

Không chỉ có vậy, bạn cũng còn có thể cùng gia đình và bạn bè tản bộ trong công viên Pena xinh đẹp, không gian xanh mát với phong cách kiến trúc Gothic thể hiện trên các phông chữ, vòi rồng, hồ và thác nước…trong công viên, sẽ mang lại cho bạn những giây phút thư giãn thoải mái.

Ảnh: flickr.com

Với nét đẹp đặc trưng của lối kiến trúc lãng mạn Bồ Đào Nha cùng nhiều di tích lịch sử có giá trị, cung điện hoàng gia Pena đãđược tổ chức Unesco công nhận là di sản văn hóa của thế giới và là một trong bảy kì quan của Bồ Đào Nha. Mỗi năm, địa chỉ du lịch hấp dẫn này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách quốc tế đến tham quan và nghỉ dưỡng.

Ảnh: flickr.com