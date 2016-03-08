Cách tiết kiệm tiền điện thoại khi đi du lịch ở nước ngoài

Sử dụng điện thoại di động khi đi du lịch quốc tế có thể “ngốn” của bạn một số tiền khá lớn nếu không biết cách.

Để giữ liên lạc được với người thân và bạn bè mà không phải chi trả thêm nhiều chi phí khi “vi vu” ở các quốc gia khác, bạn nên chú ý đến các vấn đề sau.

• Mở chức năng GSM của điện thoại

GSM là hệ thống thông tin di động toàn cầu nên cho phép điện thoại di động có mở dịch vụ này có thể kết nối với nhau cho dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Đặc điểm thuận lợi của dịch vụ này là chất lượng cuộc gọi tốt hơn, giá thành thấp. Do đó, nếu điện thoại của bạn chưa được mở dịch vụ này thì nên liên hệ đến nhà mạng cung cấp dịch vụ ngay.

• Mua hoặc thuê điện thoại di động tại nơi bạnt? viếng thăm

Nếu bạn không muốn tránh những rắc rối trong quá trình mở ứng dụng GSM, hay mở khóa SIM quốc tế thì cách đơn giản nhất là mua hoặc thuê một chiếc điện thoại di động giá rẻ ở nước ngoài. Có thể nói rằng, National Geographic Talk, AT & T và Verizon là những thương hiệu dẫn đầu về cung cấp và cho thuê điện thoại di động có thể lien lạc được với nhiều nơi trên thế giới một cách dễ dàng mà chỉ với khoản phí vô cùng rẻ.

• Cách giảm chi phí điện thoại quốc tế

Nên tắt chế độ sử dụng dữ liệu và "lấy dữ liệu mới" đã được cài đặt sẵn trong thiết bị di động của bạn. Đây là hai cách quan trọng để giảm hóa đơn điện thoại di động của bạn khi đang di chuyển môi trường quốc tế.

Ngoài ra, hãy tìm những điểm du lịch có Wi-Fi miễn phí và sử dụng dịch vụ nhắn tin miễn phí bằng các ứng dụng như Skype (chắc chắn điện thoại của bạn được đăng ký với một Wi-Fi hotspot miễn phí đầu tiên), Google Hangouts, WhatsApp, và WeChat.

Bạn cũng có thể mua một thẻ điện thoại trả trước, mà thường chi phí ít hơn cho mỗi phút so với mức giá chuyển vùng quốc tế mạng di động của bạn.

Cuối cùng, hãy chắc chắn luôn mang theo một bộ sạc điện thoại và adapter tương thích với các hệ thống điện từ trong quốc gia mà bạn viếng thăm để giảm chi phí sử dụng điện thoại một cách đáng kể.

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