Cách sắp xếp vật dụng cần thiết khi đi du lịch một cách gọn nhẹ nhất

Biết cách “ưu tiên” mang theo các vật dụng cần thiết khi “phượt” là điều thực sự cần thiết, giúp ba lô của bạn gọn nhẹ và dễ dàng di chuyển hơn.

Ảnh: flickr.com

Bạn có thể giảm “trọng lượng” của ba lô bằng những cách sau đây:

• Đối với quần áo, bạn chỉ nên chọn những bộ trang phục đẹp và tạo cảm giác thoải mái nhất cho bản thân. Tuy nhiên, số lượng quần áo mang theo cần phải được giới hạn ở mức hợp lý. Tốt nhất là chỉ nên mang theo 2 quần jean, 2 áo sơ mi và 3 chiếc áo khác để thay đổi “style” tùy theo từng không gian, cảnh sắc, sự kiện gặp gỡ.

Ảnh: flickr.com

• Khi xếp quần áo vào ba lô, bạn nên cuộn quần áo thay vì gấp chúng lại. Cách làm này vừa tạo khoảng trống để xếp thêm các vật dụng khác, lại vừa hạn chế quần áo bị nhăn.

• Thay vì để các vật dụng linh tinh vào ba lô, bạn nên để chúng trong túi đựng riêng rồi cho vào ba lô sẽ rất gọn gàng và tiện dụng.

• Không nên mang theo vật dụng rẻ tiền vì chúng chiếm diện tích đáng kể trong túi hành lý của bạn. Thay vào đó, bạn có thể mua được chúng dễ dàng ở những nơi bạn dừng chân.

Ảnh: flickr.com

• Bất kì các khoảng trống nào trong túi ba lô cũng nên được tận dụng triệt để, không nên bỏ phí các khoảng trống nào cả. Nếu bạn phải mang thêm nhiều giày dép thì nên mang đôi giày lớn nhất khi đi lại, còn những loại nhỏ hơn nên cất trong ba lô.

• Đối với mỹ phẩm trang điểm, bạn không nên mang theo trọn bộ mà chỉ cần vài vật trang điểm cần thiết là đủ. Ngoài ra, bạn cũng không nên mang theo dụng cụ làm đẹp tóc vì rất ít khi sử dụng.

Ảnh: flickr.com

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