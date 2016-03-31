Ấn tượng vườn quốc gia Poas

Nếu có dịp đi du lịch Costa Rica, du khách đừng nên bỏ qua vườn quốc gia Poas – khu dự trữ sinh thái với cảnh quan thiên nhiên vô cùng ấn tượng, yên bình và đầy thú vị.

Ảnh: flickr.com

Vườn quốc gia Poas nằm cách thủ đô San Jose khoảng 47 dặm. Du khách chỉ cần 1 giờ để di chuyển đến đây bằng xe hơi. Khu vực này có tổng diện tích 65 km2 với địa hình chủ yếu là đồi núi cao, dốc và gồ ghề, có nhiều “view” ấn tượng để bạn chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Đến vườn quốc gia Poas, ấn tượng đầu tiên mà bạn không thể nào quên chính là những làn khói nước nóng trắng lan tỏa khắp hồ chứa lưu huỳnh ở ngay trung tâm miệng núi lửa Poas. Chính vì nét đẹp độc đáo này mà nơi đây đã thu hút rất đông du khách đến tham quan hàng năm.

Ảnh: flickr.com

Hệ động thực vật ở vườn quốc gia Poas rất phong phú và đa dạng. Đặc biệt, hoa mộc lan, vượn, sóc núi Poas có lông màu vàng xanh độc nhất vô nhị trên thế giới cùng với 79 loài chim nhiều sắc màu rực rỡ chính là điểm nhấn độc đáo ở khu vực này.

Ảnh: flickr.com

Đến đây, bạn sẽ được dịp tìm hiểu thêm về môi trường sống đầy thú vị của động vật hoang dã, hòa mình vào thiên nhiên bằng những cuộc phiêu lưu thám hiểm các khu rừng rậm rạp nằm gần vườn quốc gia Poas.

Ảnh: flickr.com

Nếu bạn muốn tìm kiếm chút yên bình sau những ngày làm việc vất vả, hay đơn giản là muốn khám phá nét đẹp kỳ lạ mà tạo hóa đã ban tặng cho hành tinh này thì vườn quốc gia Poas (Costa Rica) là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Ảnh: flickr.com

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-tuong-vuon-quoc-gia-poas-71018.html