Yêu cầu tạm đình chỉ cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh trước cửa lớp ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, em nữ sinh được cô giáo giao đi đặt bánh sinh nhật để tổ chức sinh nhật cho các bạn trong lớp. Nhưng em đã không đặt bánh đúng cửa hàng cô giáo yêu cầu nên bị cô giáo mắng và dọa sẽ hạ hạnh kiểm.

Liên quan đến vụ học sinh quỳ, khóc kiệt sức trước cửa lớp, theo thông từ báo Dân Trí, trưa ngày 2/10, Sở GD&ĐT có văn bản yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) tạm đình công tác giảng dạy cô giáo.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong thời gian chờ các cơ quan thẩm quyền điều tra, xác minh, kết luận chính thức vụ việc, Hiệu trưởng tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp và tư vấn tâm lý học đường đối với bà Nguyễn Thị P., giáo viên Trường THPT Đa Phúc theo quy định.

Nhà trường bố trí giáo viên thay thế đảm bảo đúng quy định hiện hành để hoạt động giáo dục của nhà trường diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch.

Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trước đó đơn vị này nhận được báo cáo của Trường THPT Đa Phúc liên quan đến clip học sinh quỳ khóc trước cửa lớp , đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh nữ giáo viên lôi, kéo nữ sinh đang quỳ trước cửa lớp - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 29/9, mạng xã hội xôn xao đoạn clip được quay tại hành lang lớp 12D4, Trường THPT Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội kèm bài viết chia sẻ khiến du luận phẫn nộ.

Theo đó, để chuẩn bị tổ chức Trung thu và sinh nhật cho các bạn trong lớp, cô N.T.P, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D4 kiêm dạy Giáo dục công dân giao cho nữ sinh là Bí thư lớp (nạn nhân trong clip) đi mua bánh sinh nhật.

Đến hôm tổ chức (ngày 29/9), cô P. gọi điện cho cửa hàng bánh sinh nhật mình dự định đặt từ trước nhưng được thông báo là không có đơn nào. Vì một lý do nào đó, nữ sinh này đã đặt bánh sinh nhật ở cửa hàng khác. Khi nữ sinh mang bánh đến lớp đã bị cô P. mắng với lời lẽ rất nặng nề. Cô P còn đe dọa hạ hạnh kiểm không cho thi tốt nghiệp khiến nữ sinh nữ sinh phải quỳ, khóc trước cửa lớp.

Sau khi xảy ra sự việc, Trường THPT Đa Phúc đã điều chuyển cô N.T.P. sang giảng dạy lớp khác, thôi nhiệm vụ chủ nhiệm của cô với lớp 12D4 cũng như không dạy môn Giáo dục công dân của lớp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/yeu-cau-tam-dinh-chi-co-giao-tum-co-ao-keo-le-hoc-sinh-truoc-cua-lop-o-ha-noi-621058.html