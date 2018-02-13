Xót cảnh những người con xa xứ khóc nức nở vì Tết không thể về quê

Đời sống 13/02/2018 10:39

Trong khi hàng triệu người Việt đang tận hưởng những ngày Tết ý nghĩa bên gia đình thì ở một đất nước xa lạ, có những người con không thể trở về, sum họp với người thân.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh những người con xa quê khóc nức nở vì không thể trở về ăn Tết với gia đình.

Được biết, họ là những công nhân, sinh viên đang làm việc và học tập tại Nhật Bản. Không thể về quê hương sum họp, nhiều người Việt tại đây đã tập trung đón Tết bên nhau. Mọi người cùng hát hò, chia sẻ những nỗi buồn khi phải xa nhà.

Khi một bạn nữ hát đến câu “nhớ quá không khí trong nhà, nhớ quá tiếng pháo giao thừa, ngồi lúc thức trông nồi bánh chưng của ba, nhớ mãi câu chúc câu cười của những ngày đâu năm mới. Tết này con không về được mẹ ơi”, nhiều người đã òa khóc nức nở.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cư dân mạng. Nhiều người đã để lại lời chia sẻ, an ủi với đồng bào xa quê. Một số gửi lời động viên, hy vọng năm sau họ sẽ được quay về sum họp với gia đình.

Xót cảnh những người con xa xứ khóc nức nở vì Tết không thể về quê - Ảnh 1
Nhiều nguời bật khóc vì không được về quê sum họp gia đình trong dịp Tết - Ảnh chụp màn hình

Chỉ những ai xa quê mới thấm thía được nỗi nhớ nhà da diết, nhất là khi Tết đến. Một bạn du học sinh đã chia sẻ về những ngày xa quê của mình:

“Mọi người có hiểu được cái sự sung sướng niềm vui đang dâng lên trong người tôi không. Hồi xưa tôi thấy Tết nhàm chán lắm. Xa rồi mới hiểu hết được cái ý nghĩa thiêng liêng của từ ‘TẾT’.

Nhớ năm đầu tiên Tết xa nhà...giao thừa là lúc tôi đang hộc mặt rửa bát thuê ở quán làm thêm, thấy chị cùng làm nói mọi người ơi giao thừa rồi, chúc mừng năm mới mà rớt nước mắt. Tôi nhớ như in chị ấy tay vẫn cầm cái chổi cọ bồn cầu vừa nói. Ai cũng cười mà biết là mọi người cũng đang nhớ nhà lắm!

Xót cảnh những người con xa xứ khóc nức nở vì Tết không thể về quê - Ảnh 2
Phải đi xa mới thấy những bữa cơm gia đình quý giá đến nhường nào - Ảnh minh họa: Internet

Tết thứ 2, thứ 3 khá khẩm hơn là tôi xin nghỉ làm đi chơi cùng hội du học sinh bên này. Có vẻ ấm áp và vui vẻ hơn năm đầu. Nhưng mà đến lúc cuối cùng gọi về nhà thì vẫn phải khóc vì nhớ nhà quá!

Còn Tết năm nay thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì sắp được về quê ăn Tết với bố mẹ rồi. Còn lo là giá vé cao quá. Cũng may năm nay khá khẩm dư dả một chút. Vì được học bổng ít ỏi gánh một phần học phí nên đỡ một chút!

Cũng may gia đình bạn bè người thân hiểu được hoàn cảnh và sự khó khăn của tôi mà ai cũng nói về đừng mua gì nhé, không cần quà cáp gì đâu, đừng có mua mấy thứ đắt tiền nữa. Về ăn tết là cả nhà mừng lắm rồi”.

Qua câu chuyện cảm động của những người con xa quê, chúng ta mới thấy những ngày Tết được sum họp bên gia đình quý giá đến nhường nào. Do đó, bạn phải biết trân trọng những phút giây thiêng liêng ấy, đừng để khi đi xa mới cảm thấy tiếc nuối.

Những bài thơ Tết xa nhà hay nhất cho những người con xa quê cùng đón đọc

Những bài thơ Tết xa nhà hay nhất cho những người con xa quê cùng đón đọc

Không được ăn Tết cùng gia đình hẳn sẽ mang lại một nỗi buồn lớn cho những người con tha hương. Cùng đọc những bài thơ Tết xa nhà được giới thiệu dưới đây để cùng cảm nhận và nhẹ bớt nỗi buồn, thêm tinh thần phấn chấn đón một năm mới nhiều niềm vui nhé các bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   tết nguyên đán tết Mậu Tuất 2018

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 44 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 49 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 47 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng