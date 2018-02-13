Xót cảnh những người con xa xứ khóc nức nở vì Tết không thể về quê

Mới đây, trên một trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh những người con xa quê khóc nức nở vì không thể trở về ăn Tết với gia đình.

Khi một bạn nữ hát đến câu “nhớ quá không khí trong nhà, nhớ quá tiếng pháo giao thừa, ngồi lúc thức trông nồi bánh chưng của ba, nhớ mãi câu chúc câu cười của những ngày đâu năm mới. Tết này con không về được mẹ ơi”, nhiều người đã òa khóc nức nở.

Được biết, họ là những công nhân, sinh viên đang làm việc và học tập tại Nhật Bản. Không thể về quê hương sum họp, nhiều người Việt tại đây đã tập trung đón Tết bên nhau. Mọi người cùng hát hò, chia sẻ những nỗi buồn khi phải xa nhà.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cư dân mạng. Nhiều người đã để lại lời chia sẻ, an ủi với đồng bào xa quê. Một số gửi lời động viên, hy vọng năm sau họ sẽ được quay về sum họp với gia đình.

Nhiều nguời bật khóc vì không được về quê sum họp gia đình trong dịp Tết - Ảnh chụp màn hình

Chỉ những ai xa quê mới thấm thía được nỗi nhớ nhà da diết, nhất là khi Tết đến. Một bạn du học sinh đã chia sẻ về những ngày xa quê của mình:

“Mọi người có hiểu được cái sự sung sướng niềm vui đang dâng lên trong người tôi không. Hồi xưa tôi thấy Tết nhàm chán lắm. Xa rồi mới hiểu hết được cái ý nghĩa thiêng liêng của từ ‘TẾT’.

Nhớ năm đầu tiên Tết xa nhà...giao thừa là lúc tôi đang hộc mặt rửa bát thuê ở quán làm thêm, thấy chị cùng làm nói mọi người ơi giao thừa rồi, chúc mừng năm mới mà rớt nước mắt. Tôi nhớ như in chị ấy tay vẫn cầm cái chổi cọ bồn cầu vừa nói. Ai cũng cười mà biết là mọi người cũng đang nhớ nhà lắm!

Phải đi xa mới thấy những bữa cơm gia đình quý giá đến nhường nào - Ảnh minh họa: Internet

Tết thứ 2, thứ 3 khá khẩm hơn là tôi xin nghỉ làm đi chơi cùng hội du học sinh bên này. Có vẻ ấm áp và vui vẻ hơn năm đầu. Nhưng mà đến lúc cuối cùng gọi về nhà thì vẫn phải khóc vì nhớ nhà quá!

Còn Tết năm nay thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì sắp được về quê ăn Tết với bố mẹ rồi. Còn lo là giá vé cao quá. Cũng may năm nay khá khẩm dư dả một chút. Vì được học bổng ít ỏi gánh một phần học phí nên đỡ một chút!

Cũng may gia đình bạn bè người thân hiểu được hoàn cảnh và sự khó khăn của tôi mà ai cũng nói về đừng mua gì nhé, không cần quà cáp gì đâu, đừng có mua mấy thứ đắt tiền nữa. Về ăn tết là cả nhà mừng lắm rồi”.

Qua câu chuyện cảm động của những người con xa quê, chúng ta mới thấy những ngày Tết được sum họp bên gia đình quý giá đến nhường nào. Do đó, bạn phải biết trân trọng những phút giây thiêng liêng ấy, đừng để khi đi xa mới cảm thấy tiếc nuối.