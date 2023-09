Theo thông tin từ báo Giao Thông, chiều 23/9, thông tin với báo chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an tỉnh đã bắt giữ được nghi phạm đâm tử vong trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ đêm hôm trước. Nghi phạm bị bắt giữ vào 13h30 chiều cùng ngày.

Theo cơ quan công an, sau khi bị bắt giữ, qua khai thác nhanh, nghi phạm khai tên Võ Tiến Mạnh, sinh năm 2002, người xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Nghi phạm Mạnh bị bắt khi đang ở nhà người thân tại tỉnh Ninh Bình. Công an Thái Bình sau đó đã di lý Mạnh về trụ sở công an tỉnh.