Theo cơ quan công an, sau khi bị bắt giữ, qua khai thác nhanh, nghi phạm khai tên Võ Tiến Mạnh, sinh năm 2002, người xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Nghi phạm Mạnh bị bắt khi đang ở nhà người thân tại tỉnh Ninh Bình. Công an Thái Bình sau đó đã di lý Mạnh về trụ sở công an tỉnh.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, chiều 23/9, thông tin với báo chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an tỉnh đã bắt giữ được nghi phạm đâm tử vong trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ đêm hôm trước. Nghi phạm bị bắt giữ vào 13h30 chiều cùng ngày.

Mạnh nói với người thân tối qua đi thăm người yêu ở thị trấn An Bài bên huyện Quỳnh Phụ, bị một nam thanh niên đến truy hỏi. Không biết đó là công an, tưởng là thanh niên trong khu dân cư đến đánh mình nên Mạnh đã rút dao chém nạn nhân nhiều nhát rồi bỏ chạy về nhà.

Theo các nguồn tin từ quê nhà nghi phạm, sau khi gây án, Mạnh trở về nhà ở xã Quang Bình, tỏ ra rất sợ hãi và không biết nạn nhân đã tử vong.

Sáng nay, 23/9, nghi phạm Mạnh cùng mẹ sang quê ngoại ở tỉnh Ninh Bình để lo làm giỗ cho bà ngoại. Khi biết tin nạn nhân bị mình đâm chém đêm qua là công an và đã tử vong, Mạnh càng lo sợ, uống thuốc ngủ định tự tử.

Nghi phạm Võ Tiến Mạnh khai đã uống thuốc ngủ tự tử trước khi ra đầu thú. Ảnh: VOV.

Mẹ nghi phạm thấy con như vậy liền gọi điện báo cho chồng. Khi hiểu đầy đủ câu chuyện, người cha nghi phạm đã yêu cầu vợ khuyên con đầu thú, gửi vị trí để Công an Thái Bình biết, đến dẫn giải.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ 45 ngày 22.9, người dân ở tổ dân phố số 5, TT.An Bài trình báo cơ quan chức năng có một người lạ mặt với nhiều dấu hiệu nghi vấn phạm tội đang xuất hiện tại địa phương. Sau khi nhận thông tin, trung úy Đỗ Văn Tú (25 tuổi, trú thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải, H.Quỳnh Phụ), cán bộ Công an TT.An Bài, đã đến hiện trường để xác minh sự việc.

Khi trung úy Tú đang đến gần, người này bất ngờ dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào cơ thể trung úy Tú, gây thương tích nặng.

Đại diện nhiều cơ quan, đoàn thể ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã đến viếng, chia buồn với thân nhân trung úy Đỗ Văn Tú. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Ngay sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Trung úy Tú được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phụ Dực (H.Quỳnh Phụ) rồi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu.

Lực lượng công an sau đó đã chia thành nhiều mũi để vào cuộc, truy bắt "nóng" nghi phạm, đồng thời huy động nhiều đoàn viên, thanh niên hiến máu cứu trung úy Tú. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, trung úy Trung tử vong sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định trên người, mặt, cổ, tay, chân nạn nhân có gần 10 vết đâm.

Công an tỉnh Thái Bình đã làm các thủ tục về chính sách cán bộ. Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Được biết, trung úy Tú chưa lập gia đình.

Vụ trung úy công an bị đâm tử vong đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.