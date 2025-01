Cả gia đình em H.U.D. (11 tuổi, trú huyện Tây Hòa) được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều trị - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nói với chúng tôi, em D. cho biết thời điểm xảy ra tai nạn em nghe thấy tiếng động rất lớn, sau đó thì chân của em bị thương, chảy máu và cảm thấy bị tức ngực. Các bác sĩ cho biết ba mẹ của em D. bị đa chấn thương, trong đó người cha bị gãy xương vùng mặt. Nằm trên xe cấp cứu, cả ba và mẹ của D. đều cử động rất yếu và không thể nói.

Đang ngồi trước phòng mổ, anh Lê Phú Nam (45 tuổi, trú huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cho hay khi đang làm việc tại công ty thì nghe tin cháu trai tên T.Q.P. (29 tuổi) bị tai nạn nên lập tức chạy đến Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Ninh Hòa. "Cháu P. là phụ xe của chiếc xe khách gặp nạn. Cháu bị gãy tay và một số chấn thương nữa, tuy nhiên may mắn không nguy hiểm đến tính mạng" - anh Nam nói.

Bác sĩ Trần Ngọc Luận - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Ninh Hòa - nói bệnh viện đã tiếp nhận 12 bệnh nhân, trong đó có 8 người bị thương nặng gãy tay, gãy xương đùi, gãy xương vùng mặt...

Theo bác sĩ Luận, ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân, bệnh viện đã huy động tất cả nhân sự, y bác sĩ để cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Ninh Hòa cấp cứu cho các hành khách gặp nạn trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra sáng 19/1 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, xe ôtô tải BKS 78H-010.89 do ông Trần Minh Tòng (SN 1998, trú ở thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển chạy trên quốc lộ 1A từ hướng Nam ra đến lý trình nêu trên đã tông vào xe ôtô khách thương hiệu Thiện Nhân BKS 79B-018.34 do ông Phan Trọng Hảo (SN 1993, trú ở thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cầm lái, chạy cùng chiều ở phía trước đang đánh lái rẽ sang bên phần đường bên phải.

Sau cú va đập mạnh, xe khách lao qua phần đường ở chiều ngược lại đúng vào lúc ông Lê Văn Hoan (trú ở xóm 5, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe ôtô tải hạng nặng BKS 36H-027.13 kéo rơ moóc BKS 36R-028.91 chạy từ hướng Bắc vào. Do không xử lý được tình huống bất ngờ, nên xe ôtô tải tông vào xe khách, nên vụ tai nạn liên hoàn đã gây trở ngại giao thông phần đường phía Tây quốc lộ 1A tại lý trình nêu trên theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Võ Thị Đợi (SN 1963, trú ở thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) là người đi trên xe ôtô khách chết tại chỗ, ông Trần Minh Tòng, lái xe tải BKS 78H-010.89, Phan Trọng Hảo lái xe khách BKS 79B-018.34 cùng hai hành khách là Phan Thị Hồng (SN 1958), Nguyễn Văn Hải (SN 1952, cùng trú ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị thương, một số người khác xây xát nhẹ, phần đầu ca bin xe đầu kéo và xe ô ô khách móp méo, biến dạng, nhiều linh kiện vỡ nát.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, tổ công tác của Trạm CSGT Ninh Hòa thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp Công an thị xã Ninh Hòa, Công an xã Ninh An đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, hướng dẫn giao thông, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.