Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 4-3, lãnh đạo Công an xã Kon Thụp, huyện Mang Yang cho hay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã thụ lý hồ sơ để điều tra vụ nữ nhân viên y tế của trạm y tế xã Kon Thụp bị nhóm đàn ông vây đánh. Theo Công an xã Kon Thụp, ban đầu vụ việc được Công an xã này tiếp nhận thông tin, xác minh theo quy định.

Theo đó, bà Lương Thị Thủy Tuyết (53 tuổi), Phó trạm y tế xã Kon Thụp, đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ khi kể lại sự việc bà bị nhóm người đàn ông vây đánh.