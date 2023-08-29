Nạn nhân được xác định là C.T.N (SN 1954), hiện đang sinh sống tại căn hộ số 3716 (tầng 37, căn hộ số 16), toà CT11, khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 29/8, một lãnh đạo Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết với VietNamNet: “Qua xác minh ban đầu, người rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội rơi xuống đất tử vong là ông C.T.T. (SN 1954, ở căn hộ 37xx chung cư Kim Văn - Kim Lũ). Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này”.

Theo lãnh đạo Công an phường Đại Kim, người đàn ông trên có bệnh lý và đau ốm nhiều năm nay. Hiện, cơ quan công an đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể ông T. cho gia đình lo hậu sự.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ báo Lao Động, trước đó, công an phường Đại Kim cho biết, lực lượng chức năng đã gõ cửa từng hộ dân từ tầng 3 trở lên (khoảng hơn 900 hộ dân) của khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để xác định danh tính nạn nhân rơi tử vong vào sáng nay (29/8).

Trước đó, trưa ngày 29/8, Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nghi tự tử, khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ việc nghi là tự tử, khiến một người tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo đó, vụ việc xảy ra vào hồi 10h sáng nay (29/8) tại tòa nhà CT11 chung cư Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai).

Theo người dân sống xung quanh khu vực này, thời điểm trên, người bất ngờ rơi từ tầng cao của tòa nhà xuống đất và tử vong tại chỗ.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bàng hoàng phát hiện một người rơi chung cư ở Hà Nội tử vong Vào ngày 29/8, một thanh niên khoảng 30 tuổi bất ngờ rơi từ tầng cao tòa CT11 chung cư Kim Văn Kim Lũ xuống đất, tử vong.

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