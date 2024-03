Theo báo Giao Thông đưa tin, tại buổi họp báo của UBND TP Hà Nội chiều 28/3, báo chí đề nghị đại diện Công an TP Hà Nội thông tin rõ hơn về vụ nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh chết não, tình trạng sức khỏe nguy kịch, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.

Trả lời nội dung này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an thành phố đã giao Công an quận Long Biên, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng vào cuộc.