Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, sáng 3/8, ông Quế Hải Trung, Phó Giám đốc Điều hành Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14E, thuộc Ban quản lý Dự án 4 (BQL) cho biết, vụ người đàn ông trong lúc làm việc bị rơi xuống đất tử vong, BQL đã yêu cầu nhà thầu phụ của Công ty Thuận An tạm dừng thi công, khi nào đảm bảo an toàn tuyệt đối mới cho thi công trở lại.

Ông Trung cho biết thêm, hiện đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư dự án đã hỗ trợ tiền cho gia đình nạn nhân và lo tiền xe đưa thi thể nạn nhân về quê để lo hậu sự. Để tránh xảy ra những vụ tai nạn lao động thương tâm trong thời gian tới, BQL đã có văn bản yêu cầu đơn vị thi công trên tuyến quốc lộ 14E phải đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 14E. Hiện tại đơn vị thi công trên nhận sửa chữa 9 cây cầu ở Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E.