Vụ nam công nhân hàn lan can rơi xuống đất tử vong: Yêu cầu nhà thầu dừng thi công

Đời sống 03/08/2023 12:16

Theo thông tin ban đầu, một nam công nhân đang thi công hàn lan can cầu Tân An (Quảng Nam) thì bất ngờ lan can đổ xuống, khiến nạn nhân rơi xuống đất, tử vong.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, sáng 3/8, ông Quế Hải Trung, Phó Giám đốc Điều hành Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14E, thuộc Ban quản lý Dự án 4 (BQL) cho biết, vụ người đàn ông trong lúc làm việc bị rơi xuống đất tử vong, BQL đã yêu cầu nhà thầu phụ của Công ty Thuận An tạm dừng thi công, khi nào đảm bảo an toàn tuyệt đối mới cho thi công trở lại.

Ông Trung cho biết thêm, hiện đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư dự án đã hỗ trợ tiền cho gia đình nạn nhân và lo tiền xe đưa thi thể nạn nhân về quê để lo hậu sự. Để tránh xảy ra những vụ tai nạn lao động thương tâm trong thời gian tới, BQL đã có văn bản yêu cầu đơn vị thi công trên tuyến quốc lộ 14E phải đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 14E. Hiện tại đơn vị thi công trên nhận sửa chữa 9 cây cầu ở Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Liên quan vấn đề này, Thượng tá Bùi Hồng Tình, Trưởng Công an huyện Hiệp Đức cho biết, sau khi nhận được thông tin người đàn ông tử vong ở cầu Tân An, Công an huyện Hiệp Đức đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm tử thi nạn nhân. Qua điều tra thì xác định đây là vụ tai nạn lao động, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự. Vụ việc đang được Công an huyện Hiệp Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

Nạn nhân được xác định là ông Ng.V. Th. (39 tuổi), quê tỉnh Đắk Lắk, là công nhân cho công trình thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn km 15+270 - km 89+700, tỉnh Quảng Nam.

Dẫn tin từ Dân Trí, thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 2/8, một nam công nhân đang thi công hàn lan can cầu Tân An (thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tình Quảng Nam), bất ngờ lan can đổ xuống, khiến nạn nhân rơi xuống đất, tử vong.

Theo UBND huyện Hiệp Đức, công trình sửa chữa cầu Tân An thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn qua tỉnh Quảng Nam, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 4 là đơn vị quản lý dự án.

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