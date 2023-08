Ông Trung cho biết thêm, hiện đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư dự án đã hỗ trợ tiền cho gia đình nạn nhân và lo tiền xe đưa thi thể nạn nhân về quê để lo hậu sự. Để tránh xảy ra những vụ tai nạn lao động thương tâm trong thời gian tới, BQL đã có văn bản yêu cầu đơn vị thi công trên tuyến quốc lộ 14E phải đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 14E. Hiện tại đơn vị thi công trên nhận sửa chữa 9 cây cầu ở Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, sáng 3/8, ông Quế Hải Trung, Phó Giám đốc Điều hành Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14E, thuộc Ban quản lý Dự án 4 (BQL) cho biết, vụ người đàn ông trong lúc làm việc bị rơi xuống đất tử vong, BQL đã yêu cầu nhà thầu phụ của Công ty Thuận An tạm dừng thi công, khi nào đảm bảo an toàn tuyệt đối mới cho thi công trở lại.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Liên quan vấn đề này, Thượng tá Bùi Hồng Tình, Trưởng Công an huyện Hiệp Đức cho biết, sau khi nhận được thông tin người đàn ông tử vong ở cầu Tân An, Công an huyện Hiệp Đức đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm tử thi nạn nhân. Qua điều tra thì xác định đây là vụ tai nạn lao động, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự. Vụ việc đang được Công an huyện Hiệp Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

Nạn nhân được xác định là ông Ng.V. Th. (39 tuổi), quê tỉnh Đắk Lắk, là công nhân cho công trình thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn km 15+270 - km 89+700, tỉnh Quảng Nam.