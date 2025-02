Theo thông tin từ VTC New: Chiều 8/2, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách do Phạm Quốc Huy (SN 1985, trú thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Tuy nhiên, tài xế Phạm Quốc Huy chỉ có giấy phép lái xe (GPLX) hạng C, không đủ điều lái xe khách từ 10 - 30 chỗ.