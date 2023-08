Theo một phụ huynh có con theo học tại mầm non Hà My, chủ cơ sở này đã liên tục đánh vào chân, mông cháu bé.

Theo thông tin từ báo Kinh tế & Đô thị, cuối tuần qua, một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục dùng lược đánh vào chân một trẻ nhỏ được lan truyền, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Hình ảnh cô giáo dùng lược đánh vào bàn chân cháu bé - Ảnh: Báo Dân Trí

Người đăng đoạn clip nói trên được cho là phụ huynh học sinh Trường mầm non Hà My (phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Theo phụ huynh này, chủ cơ sở mầm non Hà My đã liên tục đánh vào chân, mông học sinh.

Dẫn tin từ báo Dân Trí, lãnh đạo UBND phường Trần Nguyên Hãn cho biết, bắt đầu từ ngày 26/6, phường có văn bản tạm đình chỉ lớp mầm non Hà My tại địa chỉ tại số 14A/20 Tôn Đức Thắng do vi phạm trong lĩnh vực giáo dục của lớp này. Bên cạnh đó còn liên quan đến các khoản thu chi không hợp lý, không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh cùng một số vấn đề về học sinh (đặc biệt liên quan đến clip đánh học sinh được chia sẻ trên mạng ngày 24/6 vừa qua) chưa được giải quyết ổn thoả.

Lớp mầm non độc lập Hà My tại phường Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng - Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Chính quyền địa phương cũng cho biết đã làm việc với phụ huynh đăng tải video clip. Theo đó vị phụ huynh yêu cầu cô giáo cần khắc phục ngay những lỗi nói trên đồng thời cần xin lỗi gia đình cháu bé, xem xét lại trách nhiệm của cô giáo đang giảng dạy tại lớp mầm non.

