Trong quá trình ở nhờ nhà Đức - Vân, H. thường xuyên bị 2 vợ chồng này đánh đập, chửi bới và nhốt trong nhà.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, TPHCM vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Đức (41 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Thu Vân (35 tuổi, cùng quê Khánh Hoà) về tội “Hành hạ người khác”.

Nạn nhân là P.T.T.H. (22 tuổi, quê Phú Yên).

Cụ thể, H. được cha mẹ cho vào TPHCM để học nghề và gửi ở nhờ tại nhà của người quen là vợ chồng Đức - Vân tại hẻm 40 đường Tam Bình, phường Tam Phú, TP Thủ Đức.

Giữa tháng 6 vừa qua, H. bất ngờ về quê, mình mẩy đầy thương tích. Cha mẹ gặng hỏi thì H. kể bị Đức - Vân nhốt trong nhà, đánh đập nhiều lần. H. đã bỏ trốn và xin tiền người đi đường để bắt xe về quê.

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi biết sự thật, cha mẹ đưa H. đến bệnh viện ở quê để điều trị thương tích, sau đó đưa con vào TPHCM, đến Công an phường Tam Phú, TP Thủ Đức để tố cáo vợ chồng Đức - Vân.

Dựa vào điều tra ban đầu, quá trình H. ở nhờ tại nhà Đức - Vân, ban đầu cặp vợ chồng này chửi bới rồi nhốt trong nhà và đánh đập. Việc này diễn ra nhiều lần và gần đây H. bị hành hạ dẫn đến đa chấn thương khắp cơ thể, gãy 8 xương sườn phải.

