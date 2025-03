Sau 24 giờ truy xét, công an xác định hai mẹ con Gái là hung thủ. Nghi can khai chồng hay ghen tuông bóng gió nên thường kiếm cớ bạo hành vợ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 17/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ án mạng tại xã Đông Khê, thành phố Thanh Hóa.

Hai nghi phạm gồm Nguyễn Thị Gái (SN 1985) và con gái L.N.H.Tr. (SN 2008), đều trú tại địa phương. Cả hai bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, sáng 16/3, Công an xã Đông Khê phát hiện anh L.A.T. (SN 1980), trú tại thôn Viên Khê 2, xã Đông Khê, tử vong không rõ nguyên nhân tại nhà riêng.

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện trên đầu và mặt nạn nhân có nhiều vết thương bất thường. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Công an xã Đông Khê báo cáo lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra, xác minh.

Nguyễn Thị Gái - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, sau 24 giờ truy xét, công an xác định hai mẹ con Gái là hung thủ. Nghi can khai chồng hay ghen tuông bóng gió nên thường kiếm cớ bạo hành vợ. Đêm 15, rạng sáng 17/3, Gái tiếp tục bị A.T. đánh đập nên phản ứng tự vệ.

Gái bị cáo buộc dùng quả tạ tấn công vùng đầu chồng khiến anh này gục xuống sàn nhà.

H.Tr. khai, nhiều lần chứng kiến mẹ bị bố hành hung nên "giúp sức" bằng cách trùm chăn cho mẹ trút cơn giận dữ, vô tình gây trọng tội.

Gái khai làm nghề trình dược viên nuôi chồng con song hôn nhân với người chồng vừa mất không hạnh phúc vì các cuộc cãi vã, bạo hành "như cơm bữa". Nghi can từng nhiều lần muốn ly hôn nhưng A.T không chấp nhận, níu kéo.

