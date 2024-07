Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn, cơ quan chức năng phát hiện 3 người nói trên đã tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, theo kết quả điều tra ban đầu, căn nhà nơi xảy ra cháy do bà T. làm chủ, có một phòng ngủ, cổng và cửa ra vào bằng sắt, tất cả đều khóa bên trong.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng làm 3 người tử vong - Ảnh: VietNamNet

Cả 3 thi thể được phát hiện trong phòng ngủ, xung quanh có nhiều mảnh nhựa đã cháy và có mùi xăng. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định bà T. và bà L. tử vong do chấn thương sọ não, riêng ông D. tử vong do bị bỏng. Bước đầu cơ quan công an xác định đây là vụ giết người do mâu thuẫn tình cảm.

Cụ thể, ông D. có quan hệ tình cảm với cả 2 người phụ nữ. Do phát sinh mâu thuẫn, tối 22/7, ông D. đã dùng vật tày sát hại 2 người phụ nữ rồi mua xăng về, khóa cửa phóng hỏa.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nhiều vấn đề liên quan.