Chiều 28/6, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 4 cha con anh Lương Đức Chiến (33 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, chị Cil Ju Ka Th. (người nhà chị Ka Tuyên) cho biết, sau khi chồng trước bị tai nạn giao thông qua đời, chị Ka Tuyên đến với anh Lương Đức Chiến (33 tuổi) và sinh được 2 đứa con trai 6 tuổi và 4 tuổi. Chị Ka Tuyên có 3 đứa con với chồng trước (gồm 1 gái và 2 trai). Chi Th. kể lại vụ việc thương tâm - Ảnh: Ảnh: Báo Thanh niên Sau khi chị Ka Tuyên đang đi thu hoạch rau, còn bé gái và bé trai (con riêng của chị Ka Tuyên) đang đi chăn bò. Chiều 27/6, khi bé gái đi chăn bò về phát hiện vụ việc nên báo cho mẹ biết.

Tối ngày 27/6, khi đi làm về, bà Ka Tuyên (xã N'Thol Hạ) phát hiện chồng là anh Chiến cùng 3 người con, trong đó có 2 con chung của bà Ka Tuyên và ông Chiến, một con riêng của bà Ka Tuyên, chết trong tư thế treo cổ ngay tại nhà. Gia đình có 4 người tử vong - Ảnh: Ảnh: Báo Thanh niên Chị Th. cho biết thêm: Gia đình không biết lý do gì dẫn đến vụ việc đau lòng như vậy. Nhưng cách đây khoảng 3 ngày, vợ chồng anh Chiến và chị Ka Tuyên có chuyện xích mích, tuy nhiên sau đó đã giảng hòa rồi.

Đến trưa 28/6, việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường của các cơ quan chức năng đã kết thúc. UBND xã N'Thol Hạ đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho những người xấu số. Đường vào nhà các nạn nhân - Ảnh: Báo Công an TP.HCM Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 3h ngày 27/6, ông Nông Văn Hợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã N'Thol Hạ nhận được tin tại nhà vợ chồng anh Lương Đức Chiến và vợ là Cil Ju Ka Tuyên (thôn Bia Ray) có 4 người chết trong tư thế treo cổ. Vụ việc xảy ra lúc trời đang mưa to. Khi chúng tôi đến hiện trường, người nhà đã đưa 4 nạn nhân xuống đất. Sáng 28/6, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra vụ 4 người trong cùng gia đình ở xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) chết trong tư thế treo cổ. Người dân đến viếng những người xấu số - Ảnh: Báo Thanh niên Ông Hợi cho biết thêm, những người tử vong gồm: anh Lương Đức Chiến (33 tuổi), Lương Đức T. (4 tuổi) và Lương Đức Th. (6 tuổi, cả hai là con chung của anh Chiến và Ka Tuyên); Cil Ju Ha M. (8 tuổi, con riêng của chị Ka Tuyên).

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