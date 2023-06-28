Vụ 4 người cùng gia đình chết trong tư thế treo cổ: Hé lộ gia cảnh bất ngờ

Đời sống 28/06/2023 20:44

Chiều 28/6, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 4 cha con anh Lương Đức Chiến (33 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, chị Cil Ju Ka Th. (người nhà chị Ka Tuyên) cho biết, sau khi chồng trước bị tai nạn giao thông qua đời, chị Ka Tuyên đến với anh Lương Đức Chiến (33 tuổi) và sinh được 2 đứa con trai 6 tuổi và 4 tuổi. Chị Ka Tuyên có 3 đứa con với chồng trước (gồm 1 gái và 2 trai). 

Vụ 4 người cùng gia đình chết trong tư thế treo cổ: Hé lộ gia cảnh bất ngờ - Ảnh 1
Chi Th. kể lại vụ việc thương tâm - Ảnh: Ảnh: Báo Thanh niên

Sau khi chị Ka Tuyên đang đi thu hoạch rau, còn bé gái và bé trai (con riêng của chị Ka Tuyên) đang đi chăn bò. Chiều 27/6, khi bé gái đi chăn bò về phát hiện vụ việc nên báo cho mẹ biết.

Tối ngày 27/6, khi đi làm về, bà Ka Tuyên (xã N'Thol Hạ) phát hiện chồng là anh Chiến cùng 3 người con, trong đó có 2 con chung của bà Ka Tuyên và ông Chiến, một con riêng của bà Ka Tuyên, chết trong tư thế treo cổ ngay tại nhà. 

Vụ 4 người cùng gia đình chết trong tư thế treo cổ: Hé lộ gia cảnh bất ngờ - Ảnh 2
Gia đình có 4 người tử vong - Ảnh: Ảnh: Báo Thanh niên

Chị Th. cho biết thêm: Gia đình không biết lý do gì dẫn đến vụ việc đau lòng như vậy. Nhưng cách đây khoảng 3 ngày, vợ chồng anh Chiến và chị Ka Tuyên có chuyện xích mích, tuy nhiên sau đó đã giảng hòa rồi.

Đến trưa 28/6, việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường của các cơ quan chức năng đã kết thúc. UBND xã N'Thol Hạ đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho những người xấu số.

Vụ 4 người cùng gia đình chết trong tư thế treo cổ: Hé lộ gia cảnh bất ngờ - Ảnh 3
Đường vào nhà các nạn nhân - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 3h ngày 27/6, ông Nông Văn Hợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã N'Thol Hạ nhận được tin tại nhà vợ chồng anh Lương Đức Chiến và vợ là Cil Ju Ka Tuyên (thôn Bia Ray) có 4 người chết trong tư thế treo cổ. Vụ việc xảy ra lúc trời đang mưa to. Khi chúng tôi đến hiện trường, người nhà đã đưa 4 nạn nhân xuống đất. 

Sáng 28/6, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra vụ 4 người trong cùng gia đình ở xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) chết trong tư thế treo cổ.

Vụ 4 người cùng gia đình chết trong tư thế treo cổ: Hé lộ gia cảnh bất ngờ - Ảnh 4
Người dân đến viếng những người xấu số - Ảnh: Báo Thanh niên

Ông Hợi cho biết thêm, những người tử vong gồm: anh Lương Đức Chiến (33 tuổi), Lương Đức T. (4 tuổi) và Lương Đức Th. (6 tuổi, cả hai là con chung của anh Chiến và Ka Tuyên); Cil Ju Ha M. (8 tuổi, con riêng của chị Ka Tuyên).

TP.HCM: Bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng tử vong bất thường trong phòng trọ, trên cơ thể có nhiều vết thương

TP.HCM: Bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng tử vong bất thường trong phòng trọ, trên cơ thể có nhiều vết thương

Sau một tiếng động mạnh, người dân bàng hoàng vợ gục trước cửa, chồng tử vong trong nhà và trên cơ thể có nhiều vết thương.

Xem thêm
Từ khóa:   4 người chết treo cổ tại nhà riêng treo cổ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ