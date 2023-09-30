Vụ 2 xe máy đâm đối đầu khiến 3 người chết và 3 người bị thương trên Quốc lộ 2 Hà Giang - Tuyên Quang, 2 người sức khỏe ổn định, 1 người còn lại được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo VietNamNet đưa tin, ngày 30/9, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ tai nạn xe máy xảy ra vào đêm Trung thu (29/9) tại Hà Giang. Sau đó, bệnh nhân L.V.T. (sinh năm 2009, trú tại thôn Lâm, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quang lúc 20h30. Ba bệnh nhân S.T.L. (trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần), V.V.T. (trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần), M.V.K.H. (trú tại xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang) được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quang. Rạng sáng 30/9, 1 bệnh nhân phải chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để cấp cứu, điều trị.

Theo bác sĩ Phạm Anh Văn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, sáng 30/9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân S.T.L. 19 tuổi được chuyển tới từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Quang. L. tổn thương não, tràn dịch màng phổi, đa chấn thương. Tuy nhiên, bác sĩ Văn cho biết, bệnh nhân chưa nguy hiểm tới tính mạng. Hiện trường vụ tai nạn 2 xe máy đối đầu ở Hà Giang. Ảnh: Báo Tiền Phong. Như trước đó báo Tiền Phong có đưa tin, tối 19h20 cùng ngày (tối Trung thu) tại Km60+800 trên tuyến Quốc lộ 2 Hà Giang - Tuyên Quang (địa phận Tổ 5 thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy đi ngược chiều nhau.

Xe máy mang BKS 23D1-343.XX (chưa xác định người điều khiển) chở theo 2 người ngồi sau đâm trực diện vào xe máy biển số 23G1-152.XX (chưa xác định người điều khiển) chở theo 2 người ngồi sau. Cú va chạm mạnh khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang; 3 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Tất cả các nạn nhân đều ở Hà Giang. Thông tin các nạn nhân gồm: T.V.P. (SN 2000, trú tại huyện Xín Mần) tử vong tại chỗ; N.V.B. (SN 2010, trú tại huyện Bắc Quang) tử vong tại chỗ; M.V.K. (trú tại Bắc Quang) bị thương; L.V.T. (SN 2009, trú tại huyện Bắc Quang) tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện; S.V.S. (trú tại huyện Xín Mần) bị thương; V.V.T. (trú tại huyện Xín Mần) bị thương. Công an huyện Bắc Quang chủ trì khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hai xe máy tông trực diện khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương trong đêm Trung thu Hai xe máy chở 3 ngược chiều lao vào nhau khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương tại Km60+800 trên tuyến Quốc lộ 2 Hà Giang - Tuyên Quang (địa phận Tổ 5 thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang).

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