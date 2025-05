Trước đó, trưa 19/5, Tổ điều tra khu vực 2 (Công an tỉnh)-nhận được tin báo của Công an xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang) về việc chị Đ.T.P (SN 1992, trú tại xã Kông Lơng Khơng) bị một đối tượng lạ mặt thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin từ Báo Gia Lai, ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Đinh Khoái (SN 1996, trú tại làng Lợt, xã Kông Bờ La, huyện Kbang) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ điều tra hình sự khu vực 2 đã báo cáo Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự. Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh xác định đây là vụ việc nguy hiểm, đối tượng thực hiện hành vi táo tợn, manh động, gây dư luận xấu khiến người dân hoang mang, đặc biệt là với các phụ nữ.

Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Tổ điều tra khu vực 2 chủ trì, khẩn trương phối hợp với Công an xã Kông Lơng Khơng, Công an xã Kông Bờ La, Công an xã Tơ Tung (huyện Kbang) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Đinh Khoái tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Khoái còn khai nhận, vào tháng 4/2023, đối tượng gặp chị Đ.T.H. (SN 1980, trú tại huyện Kbang) đang đi chăn bò ở khu vực nương rẫy vắng thuộc xã Kông Lơng Khơng.

Nảy sinh ham muốn, Khoái đã áp sát, ôm đè chị H. xuống đất với ý muốn thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên theo lời khai của Khoái, chị H. đã chống cự, đạp vào bụng đối tượng và bỏ chạy.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sau khi được cơ quan chức năng vận động, chị H. đã đến cơ quan công an trình báo việc bị Khoái dùng vũ lực để thực hiện việc giao cấu trái ý muốn.