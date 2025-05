Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 30/5, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, bước đầu các cơ quan chuyên môn của đơn vị này đã xác định được nguyên nhân khiến nữ bệnh nhân L.T.L (66 tuổi, ngụ xã Minh Nghĩa, H.Nông Cống, Thanh Hóa) tử vong tại Phòng khám ngoại và chấn thương (địa chỉ số 69 Lê Thánh Tông, P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) vào 285. Bệnh nhân bị tử vong do sốc phản vệ sau tiêm thuốc gây tê.

Liên quan đến quy trình khám chữa bệnh trong trường hợp trên, việc chủ phòng khám có được phép thực hiện gây tê hay không, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: “Chưa thể đưa ra ý kiến về việc này”.

Trước đó, như Báo Lao Động thông tin, vào trưa và chiều ngày 28/5, tại Phòng khám chuyên khoa ngoại (số 69 đường Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) xảy ra vụ việc một người phụ nữ tử vong khi tới mổ, nẹp xương đòn.

Ngay trong đêm 28/5, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với C09 - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thi thể sau đó được bàn giao để gia đình đưa về an táng tại quê nhà.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Sở Y tế Thanh Hóa đã quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh của Phòng khám chuyên khoa ngoại do bác sĩ Dương Văn Thọ phụ trách trong thời hạn 2 tháng, kể từ 16h ngày 29/5/2025.