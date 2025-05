Theo thông tin từ VnExpress, anh Ngô Đức Tình, 42 tuổi, người thân của bệnh nhân Lê Thị Liên, tường trình như trên với công an chiều 28/5. Anh Tình là người đến Công an phường Đông Vệ trình báo, đề nghị can thiệp khi bà Liên tử vong bất thường tại phòng khám tư.

Theo anh Tình, 10h cùng ngày bà Liên đến phòng khám trên đường Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, để mổ nẹp đóng đinh xương vai đòn bị gãy. Khoảng 11h, bác sĩ Thọ là chủ phòng khám đi làm về, kiểm tra sơ bộ sau đó nói "đưa bà Liên lên tầng hai để mổ", gia đình đồng ý. Đến 15h, người thân thấy một chiếc xe cứu thương đỗ trước cửa phòng khám, sau đó một nhóm 3-4 người dùng cáng khiêng bà Liên từ trên lầu xuống.