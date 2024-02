Vợ chồng Việt kiều Canada anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1993) bận rộn hơn với sự xuất hiện của cô con gái Zoey - “thiên thần nhỏ” của họ. Zoey là kết quả của tình yêu và niềm an ủi của hai vợ chồng Nghiêm trong những ngày đen tối, khó khăn nhất khi anh Nghiêm phải trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật tìm lại sự sống.

Sau 5 năm "giấu mặt", Nghiêm đã có thể tự tin cởi bỏ chiếc khẩu trang khi đi ra ngoài cùng vợ con - Ảnh: Báo Tri thức và Cuộc sống

Năm đó anh chạy xe máy chở bạn gái tên Ngọc Trâm đi ăn tối. Khi cả hai đến gần khu vực bãi biển Khe Hai (Bình Thạch) thì bị hai kẻ lạ mặt áp sát, tấn công và tạt axit. Anh bị bỏng toàn thân, còn Trâm ngồi sau bỏng nhẹ. Sau khi bị tạt axit, Nghiêm lái xe loạng choạng rồi ngã xuống đường. Lúc này hai kẻ lạ mặt đã rút dao chém 3 nhát vào khớp gối và gân chân của anh và lên xe tẩu thoát. Anh được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu rồi sang Thái Lan kiểm tra toàn diện tình trạng sức khỏe trước khi có chuyến bay dài về Canada điều trị.

Thời điểm đó dư luận xôn xao về vụ án, đồng thời hi vọng cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi sớm truy tìm hung thủ cũng như danh tính của kẻ chủ mưu sát hại Nghiêm. Song đã 5 cái Tết trôi qua, tất cả vẫn phải chờ đợi giây phút công an tỉnh Quảng Ngãi công bố danh tính kẻ chủ mưu và 2 nghi phạm.