Trao Bằng khen truy tặng đối với Trung tá Trương Hồng Kỳ, người đã hy sinh sau khi cứu hai người dân bị đuối nước ở Phú Yên

Trung tá Kỳ là người đã hy sinh khi dũng cảm cứu 2 người dân bị đuối nước.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 19/9, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao Bằng khen truy tặng Trung tá Trương Hồng Kỳ , Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu.

Bí thư Tỉnh ủy cũng biểu dương tinh thần dũng cảm, thể hiện phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình của Trung tá Trương Hồng Kỳ. Sự hy sinh của anh Kỳ là tấm gương sáng, sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trao tặng bằng khen, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương chia sẻ mất mát, đồng thời mong muốn gia đình Trung tá Kỳ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Kim Phi, vợ Trung tá Kỳ, xúc động trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đến với gia đình.

Chị Phi cho biết, sau khi anh Kỳ hy sinh, đơn vị và đồng đội đã tổ chức tang lễ trang trọng, thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình. Anh Kỳ cũng đã được truy tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên trao Bằng khen truy tặng đến gia đình Trung tá Trương Hồng Kỳ - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ VietnamPlus, trước đó, ngày 1/9, đồng chí Trương Hồng Kỳ đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn.

Khi đến khu vực bãi biển Đá Bia Đồng Bé (thuộc thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu), thấy người dân tri hô có người đuối nước, không ngại nguy hiểm, đồng chí Trương Hồng Kỳ bơi ra cứu hai người dân và hy sinh sau đó.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm cứu người khi làm nhiệm vụ, ngày 2/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ.

Tại Quyết định số 88/QĐT-BQP, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Truy thăng Quân hàm Sỹ quan trước thời hạn từ cấp bậc Thiếu tá lên Trung tá cho đồng chí Trương Hồng Kỳ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, Bộ Quốc phòng đã giao cho Tổng cục Chính trị khẩn trương giải quyết các chế độ ưu đãi chính sách đối với Trung tá Trương Hồng Kỳ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện cho vợ Trung tá Trương Hồng Kỳ được chuyển công tác về gần nhà để tiện chăm sóc gia đình; vận động doanh nghiệp Quân đội trên địa bàn nhận đỡ đầu hai con của đồng chí đến tuổi trưởng thành.