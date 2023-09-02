Cụ Trần Thị Thắm, năm nay đã 93 tuổi, cái tuổi chẳng thể chịu nổi sự mất mát lớn lao như thế. Tay run rẩy lau từng vệt nước mắt, miệng lẩm bẩm theo từng tiếng nấc, những câu trách cứ trong miệng mãi không nghe rõ lời.

Theo thông tin từ VTC News, trưa 2/9, trong ngôi nhà nhỏ ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, TX Sông Cầu, Phú Yên, cụ Trần Thị Thắm - mẹ của Trung tá Trương Hồng Kỳ phải ngồi dựa vào những bao tải lớn nơi góc nhà để trụ vững trong đám tang con trai út.

“Mới sáng tinh mơ đã thấy mặt mấy đứa con tui ở nhà mình. Chúng nó bảo tui qua nhà thằng Kỳ ăn lễ Quốc khánh 2/9 và cũng là sinh nhật thằng Kỳ. Tui hỏi tụi nó sao mọi năm không mời mà nay lại mời vào sáng sớm như thế, thì chúng nó chẳng bảo gì”, cụ Thắm xúc động kể với VTC News.

Con trai cụ Thắm là Trung tá Trương Hồng Kỳ đã dũng cảm hy sinh ngày 1/9/2023 để cứu 2 người dân khỏi bị chết đuối. Tới hôm nay 2/9 - ngày sinh nhật anh Kỳ, mẹ anh mới biết người con trai út đã ra đi mãi mãi.

Nghi có chuyện chẳng lành nhưng cụ Thắm vẫn theo các con qua nhà anh Kỳ. Đến nơi, cụ đã ngã quỵ trong đau đớn khi chứng kiến người con trai mãi ra đi.

“Kỳ ơi là Kỳ, con ơi là con! Sao chẳng ai báo trước với tui để tui phải thấy cảnh này! Mời đi ăn lễ, mời đi sinh nhật sao giờ lại ra đám tang vậy trời ơi”, tiếng trách than đau lòng của cụ Thắm khiến những người có mặt trong tang lễ cũng nghẹn ngào.

Vợ và con Trung tá Trương Hồng Kỳ xót xa trong lễ tang - Ảnh: VTC News

Người con gái lớn của cụ Thắm là bà Trương Thị Hồng Nga (65 tuổi) – chị gái anh Kỳ, dìu mẹ già đi từng bước sờ lên tất cả những vật dụng liên quan đến con trai mình còn sót lại. Vừa đi, miệng cụ Thi lẩm bẩm như người không hồn: “Thằng Kỳ đi theo cha rồi, để tôi lại một mình sao tôi chịu được”.

Bà Nga với đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt không bật khóc, gồng mình ôm mẹ, động viên mẹ vượt qua cú sốc lớn.

Bà Nga kể, Trung tá Trương Hồng Kỳ là con út, sinh ra trong ra trong gia đình có 9 anh chị em. Bố của anh Kỳ đã mất cách đây hơn 10 năm nên anh luôn tự mình vượt qua mọi thứ, luôn là chỗ dựa, là cánh tay vững chãi cho mẹ già và vợ con.

“Khi nghe tin Kỳ gặp nạn, tôi như chết lặng. Bởi tôi là chị cả trong nhà nên rất hiểu nỗi vất vả và khó khăn của Kỳ. Kỳ đi công tác xa nhà hoài, vất vả lắm, có gì ngon cũng đem về cho chị, cho mẹ. Kỳ hiếu thảo và thương mẹ lắm, giờ Kỳ không còn nữa thì không biết phải làm sao”, - bà Nga nghẹn ngào kể với VTC News.

Không gian tang thương đầy hoa và những giọt nước mắt tiễn biệt của gia đình, người thân và đồng đội của Trung tá Trương Hồng Kỳ tại khu phố nhỏ, ai ai cũng tiếc thương người cán bộ tài đức vẹn toàn, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì sự an toàn, hạnh phúc của Nhân dân.

Trung tá Trương Hồng Kỳ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng nay (2/9), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

Trung tá Trương Hồng Kỳ đã có hành động dũng cảm, hy sinh cứu người dân bị đuối nước.

Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với chiến sĩ Trương Hồng Kỳ.

Lúc 16h30 chiều 1/9, Trung tá Trương Hồng Kỳ khi đi kiểm tra các địa bàn đến bãi biển Đồng Bé thuộc thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu thì phát hiện có 2 người dân bị sóng cuốn trôi ra xa bờ.

Ngay lập tức, Trung tá Trương Hồng Kỳ nhanh chóng bơi ra cứu người. Sau khi cứu thành công 2 người, do sóng to, ông Kỳ đã bị sóng cuốn ra xa và kiệt sức không bơi vào bờ được. Ông được người dân phát hiện đưa vào bờ, sơ cứu và chuyển đến trung tâm y tế nhưng không qua khỏi.

Trung tá Trương Hồng Kỳ sinh ngày 2/9/1981, nhập ngũ tháng 3/2002, có vợ và 2 con nhỏ. Hiện gia đình ông đang sinh sống tại khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.