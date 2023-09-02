Hai người dân được Trung tá Trương Hồng Kỳ cứu sống hiện sức khỏe ra sao?

Hiện nay, hai người dân được đồng chí Trương Hồng Kỳ cứu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 2/9, bác sỹ Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, hai người dân bị sóng cuốn trôi ở bãi biển Đồng Bé (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) được Trung tá Trương Hồng Kỳ cứu sống đang điều trị tại cơ sở này. “Bệnh nhân Trần Phan Minh Thiện 16 tuổi đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tuấn 40 tuổi đang được điều trị tại Khoa nội tổng hợp. Hiện tại tình hình sức khoẻ của cả 2 người đều ổn định", bác sỹ Bình thông tin với VTC News.

Bác sỹ trực khoa Nội tổng hợp cho biết, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tuấn cần được kiểm tra lại kỹ hơn về sức khoẻ. Anh đã được xếp lịch chụp CT để xem phổi có bị ứ nước bên trong hay không. Hai người dân bị sóng cuốn trôi ở bãi biển Đồng Bé (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) được Trung tá Trương Hồng Kỳ cứu sống đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 2/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

Trung tá Trương Hồng Kỳ đã có hành động dũng cảm, hy sinh cứu người dân bị đuối nước. Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với chiến sĩ Trương Hồng Kỳ. Trung tá Trương Hồng Kỳ - Ảnh: VietNamNet Lúc 16h30 chiều 1/9, Trung tá Trương Hồng Kỳ khi đi kiểm tra các địa bàn đến bãi biển Đồng Bé thuộc thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu thì phát hiện có 2 người dân bị sóng cuốn trôi ra xa bờ. Ngay lập tức, Trung tá Trương Hồng Kỳ nhanh chóng bơi ra cứu người. Sau khi cứu thành công 2 người, do sóng to, ông Kỳ đã bị sóng cuốn ra xa và kiệt sức không bơi vào bờ được. Ông được người dân phát hiện đưa vào bờ, sơ cứu và chuyển đến trung tâm y tế nhưng không qua khỏi. Trung tá Trương Hồng Kỳ sinh ngày 2/9/1981, nhập ngũ tháng 3/2002, có vợ và 2 con nhỏ. Hiện gia đình ông đang sinh sống tại khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

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