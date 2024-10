Công an quận 5 cùng Công an quận 8 và Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết đang điều tra vụ em Lê Thị Minh Th. (sinh năm 2008, học lớp 11) mất tích nhiều ngày.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối nay (9/10), ông Lê Quốc Dương xác nhận 5 ngày qua, gia đình nỗ lực tìm kiếm con gái là Lê Thị Minh Th. (16 tuổi, hiện là học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, quận 8). Gia đình ông Dương đã trình báo cơ quan công an ở quận 5, quận 8 và quận Bình Tân về việc mất tích của con mình. Trong 3 ngày qua, gia đình cũng đăng tải thông tin về việc "mất tích" của cháu Lê Thị Minh Thư trên mạng xã hội để tìm manh mối. Thông tin này được nhiều người chia sẻ nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm. Nữ sinh Lê Thị Minh Th. mất liên lạc nhiều ngày với gia đình. Ảnh: VietNamNet. Theo thông tin từ báo Phụ Nữ, ông Lê Quốc Dương (sinh năm 1987, cha em Th.) trình báo chiều 4/10, em mặc đồng phục thể dục, mặc áo khoác ca rô màu xanh, đen bên ngoài và điều khiển xe máy hiệu Sirius biển số 93B1-812.46 đi học. Tuy nhiên, gia đình không thấy em Th. trở về nên vội đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy em. Gia đình tìm cách liên hệ với Th. qua điện thoại và các tài khoản mạng xã hội của em nhưng không được. Theo ông Dương, cháu Th "sử dụng điện thoại nhưng từ đó đến nay không liên lạc được nữa, các tài khoản mạng xã hội của con cũng không truy cập. Con của tôi có học lực khá, trước khi mất tích như thế này không có biểu hiện bất thường". Được biết, trước đây gia đình ông Dương sinh sống tại quận Bình Tân, vợ chồng ông làm việc tại cơ sở của người thân ở quận 5. Hơn một năm trước, gia đình chuyển về sinh sống tại quận 5 và cháu Thư cũng chuyển trường từ quận Bình Tân về Trường THPT Nguyễn Văn Linh, quận 8. Hiện gia đình và cơ quan công an đang tổ chức tìm kiếm cháu Lê Thị Minh Th. Người dân biết thông tin về cháu Thư có thể liên hệ với ông Lê Quốc Dương theo số điện thoại 0936196001.