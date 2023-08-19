Khi xe tải đang chuyển hướng tại tại nút giao Bình Thuận (đường Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh) thì va chạm khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 19/8, Công an quận huyện Bình Chánh (TP HCM) tiếp tục khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng ở nút giao Bình Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm tại vòng xoay, 2 người tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối cùng ngày, xe tải kéo theo rơ-moóc chạy theo vòng xoay dưới chân cầu vượt nút giao Bình Thuận (đường Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh), khi xe đang di chuyển hướng đường Nguyễn Văn Linh về quận 7 thì va chạm với xe máy do hai người là nam chở nhau cũng di chuyển theo vòng xoay này.

2 nạn nhân tử vong là nam, còn trẻ - Ảnh: Báo thanh Niên

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, hậu quả, xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm, 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng H.Bình Chánh cùng Trạm CSGT Tân Túc có mặt xử lý hiện trường.

Đêm nay 19/8, các tỉnh miền bắc mưa to kèm lốc sét, gió giật mạnh, đề phòng lũ quét, sạt lở đất Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và sáng mai, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, có nơi mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

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