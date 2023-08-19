TP.HCM: Bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, 2 thanh niên đi xe máy tử vong thương tâm

Đời sống 19/08/2023 20:49

Khi xe tải đang chuyển hướng tại tại nút giao Bình Thuận (đường Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh) thì va chạm khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 19/8, Công an quận huyện Bình Chánh (TP HCM) tiếp tục khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng ở nút giao Bình Thuận.

TP.HCM: Bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, 2 thanh niên đi xe máy tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm tại vòng xoay, 2 người tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối cùng ngày, xe tải kéo theo rơ-moóc chạy theo vòng xoay dưới chân cầu vượt nút giao Bình Thuận (đường Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh), khi xe đang di chuyển hướng đường Nguyễn Văn Linh về quận 7 thì va chạm với xe máy do hai người là nam chở nhau cũng di chuyển theo vòng xoay này.

TP.HCM: Bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, 2 thanh niên đi xe máy tử vong thương tâm - Ảnh 2
2 nạn nhân tử vong là nam, còn trẻ - Ảnh: Báo thanh Niên

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, hậu quả, xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm, 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng H.Bình Chánh cùng Trạm CSGT Tân Túc có mặt xử lý hiện trường.

 

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