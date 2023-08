Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và sáng mai, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, có nơi mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh.