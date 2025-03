TP Thủ Đức: Nổ lớn tại quán phở nghi do rò rỉ khí gas, kính vỡ tung tóe, bảng hiệu bể nát

Vụ nổ xảy ra tại quán phở trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, nghi do rò rỉ khí gas khiến cửa kính, bảng hiệu bể nát.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, tối ngày 23-3, Công an phường An Lợi Đông (TP Thủ Đức) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nghi rò rỉ khí gas và phát nổ ở một quán phở trên đường Nguyễn Cơ Thạch.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Khoảng 18 giờ 30 phút tối cùng ngày, người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ quán phở trên Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, khiến người đi đường khiếp vía. Lúc này, người dân chạy đến thì thấy cửa kính vỡ tung tóe, xe máy, bảng hiệu… cũng nằm nghiêng ngả.

Theo thông tin báo Người Lao Động, công an phường An Lợi Đông phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM sau đó đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, cửa kính vỡ tung tóe, xe máy, bảng hiệu… cũng nằm nghiêng ngả. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Bước đầu xác định nghi do rò rỉ khí gas gây ra sự cố trên. May mắn không gây thương vong về người.

