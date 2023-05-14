TP HCM: Độ bao phủ BHXH sau khi cải tiến mới trong người dân

Đời sống 14/05/2023 13:50

Thực hiện giải quyết các chế BHXH cho người lao động đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, tránh lạm dụng, trục lợi quỹ. Đẩy mạnh công tác chi trả lương hưu, trợ cấp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 14/5, theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM, tính đến cuối tháng 4/2023, toàn TP.HCM có hơn 2,45 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 31.706 người đóng BHXH tự nguyện; hơn 2,4 triệu người đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo thống kê, hiện có 7,78 triệu người đóng bảo hiểm y tế (BHYT), độ bao phủ đạt tỷ lệ khoảng 83% số dân TP.HCM. Trong đó, tỷ lệ học học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 95%.

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Người lao động tan ca chiều tại Khu chế xuất Linh Trung 1 (TP.Thủ Đức, TP.HCM) -

Ảnh: Báo Thanh niên

Trong tháng 4/2023, toàn thành phố thu được 6.715 tỉ đồng, số thu lũy kế là hơn 26.012 tỉ đồng, đạt 30% so với kế hoạch giao. Sau khi trừ nợ dưới 1 tháng và nợ khó thu, thì số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp hiện nay là 3.876 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ nợ là 4,52% so với kế hoạch thu.

Đến tháng 4/2023, TP.HCM đã chi trả BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho 112.350 lượt người. Hiện tại, TP.HCM còn đang quản lý và chi trả cho 249.579 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Trong tháng 4, số lượt khám chữa bệnh BHYT là trên 1,58 triệu lượt người, số chi khám chữa bệnh trong tháng là 1.701 tỉ đồng.

Ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc BHXH TP.HCM cho biết, trong thời gian tới đơn vị sẽ đẩy mạnh phối hợp với cơ quan thuế tại TP.HCM để phát triển số người tham gia BHXH, BHYT từ nguồn dữ liệu thuế cũng như đẩy mạnh truyền thông nhân tháng vận động BHXH toàn dân. Đồng thời, BHXH TP.HCM sẽ phối hợp các bên liên quan để tăng cường thanh, kiểm tra về việc đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP HCM, cả nước và TP.HCM đã và đang từng bước hoàn thiện và ngày càng bao phủ, tạo điều kiện giúp người dân dễ tiếp cận, tham gia và hưởng đầy đủ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Điều này nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

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Người dân đến cơ quan BHXH TP.HCM làm các thủ tục BHXH, bảo hiểm y tế -

Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM

Gần đây, ngành BHXH đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để phục vụ người dân. Cải tiến các thủ tục hành chính của ngành BHXH liên tục để người dân đỡ vất vả hơn.

Tích hợp thông tin BHYT vào CCCD gắn chip giúp người dân thuận tiện hơn khi không phải bảo quản thẻ BHYT nữa và khi đi khám chữa bệnh BHYT được thuận tiện, nhanh chóng.

Ứng dụng VssID phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng. Việc sử dụng ứng dụng VssID sẽ tiến tới được sử dụng để thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT.

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Từ khóa:   BHXH BHXH TP.HCM BHYT Người lao động

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