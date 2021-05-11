Top 10 món quà tặng 20/10 cho đồng nghiệp được yêu thích nhất

Không giống với việc chọn quà cho người thân, tặng quà cho đồng nghiệp không chỉ lưu ý sao cho đúng ý mà còn phải tránh làm đôi bên khó xử. Những món quà tặng 20-10 cho đồng nghiệp được yêu thích nhất phải kể đến.

Chọn quà tặng cho ngày phụ nữ Việt Nam chưa bao giờ là đơn giản với cánh mày râu. Để chọn quà tặng 20/10 cho đồng nghiệp sao cho phù hợp khiến các đấng mày râu đau đầu không kém gì so với việc chọn quà tặng cho mẹ hay vợ/người yêu của mình.

Cây cảnh chính là món quà có giá trị thẩm mỹ cao và giúp thư giãn hiệu quả. Xu hướng hiện nay đó là trở về thiên nhiên, chăm sóc cây cảnh và dùng thực phẩm hữu có. Vì thế, đây chắc chắn sẽ là món quà được yêu thích.

Hoa là món quà dễ tặng và dễ mua mà lại rất được lòng phái đẹp. Hoa tôn lên nét đẹp của chị em và còn là thể hiện sự tôn trọng, phép xã giao lịch sự. Bạn có thể đặt bó hoa giấy nhún được làm bằng chất liệu giấy đẹp mắt, có độ mềm mỏng mà vẫn giữ được sự cứng cáp, bền đẹp theo thời gian. Hoặc chỉ cần một nhành hoa được gói đẹp mắt kèm theo tấm thiệp viết tay.

Món quà cây xương rồng là một trong những lựa chọn mang ý nghĩa mạnh mẽ, kiên cường, không bỏ cuộc. Với đặc tính dễ trồng, ít cần chăm sóc, đây là món quà rất được yêu thích và thiết thực. Người nhận có thể bày trí trên bàn làm việc, phòng khách hoặc cạnh cửa sổ.

Cây cảnh chính là món quà có giá trị thẩm mỹ cao

Tham khảo với một số loại cây có khả năng thích nghi mọi điều kiện sống dễ dàng như: kim tiền, kim ngân, trầu bà hay xương rồng nhé.

3. Cốc trang trí

Những chiếc cốc uống nước trang trí lạ mắt có thể là gợi ý hay ho nếu bạn chưa thể tìm ra món quà ưng ý nào tặng đồng nghiệp dịp 20/10.

Chọn cốc sứ trắng uống nước có in hình dễ thương cũng là lựa chọn để làm quà tặng có ý nghĩa thiết thực, độc đáo mà bạn không nên bỏ qua. Nên chọn chất liệu gốm sứ vừa sang trọng vừa an toàn sức khỏe. Hơn nữa có khả năng chịu nhiệt và giữ nhiệt tốt, rất thích hợp dùng để uống trà và các thức uống nóng khác trong văn phòng.

Tặng những chiếc cốc uống nước trang trí lạ mắt

Chọn mua cốc tại các cửa hàng lưu niệm hoặc đặt mua online. Có đa dạng nhiều kiểu dáng và họa tiết cốc để bạn có thể lựa chọn làm quà tặng cho đồng nghiệp.

4. Sách hay

Khi tặng quà 20/10 cho đồng nghiệp, sách là lựa chọn không thể bỏ qua và có rất nhiều chủ đề hay với vô vàn đầu sách để bạn lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn sách về nấu ăn, làm đẹp hoặc lựa chọn đầu sách theo sở thích của mình định tặng.

Bạn có thể tham khảo đọc sách “Bạn đắt giá bao nhiêu”, "Khí chất bao nhiêu, Hạnh phúc bấy nhiêu". “Hãy sống như một trái dứa: Đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang – Bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào.” là một câu nói nổi tiếng xuất phát từ quyển “Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu” của tác giả Vãn Tình.

Tặng sách "Khí chất bao nhiêu, Hạnh phúc bấy nhiêu"

5. Bút gỗ khắc chữ theo yêu cầu độc đáo

Bút gỗ khắc chữ theo yêu cầu là món quà có cá tính và mang nét riêng biệt hơn bạn có thể xem xét đến. Khắc tên người nhận hay một câu châm ngôn ý nghĩa nào đó. Có thể chọn sản phẩm bút gỗ có vỏ bút làm từ gỗ maple cao cấp điểm thêm một số chi tiết mạ kim loại làm tăng tính thẩm mỹ và sang trọng.

Tặng bút gỗ khắc chữ theo yêu cầu độc đáo

6. Khung ảnh kết hợp lọ hoa sáng tạo

Đồ dùng trang trí sáng tạo là một món quà trung tính dễ tặng và có giá trị sử dụng cao. Hơn nữa phái nữ rất thích trang trí nhà cửa bằng những đồ dùng phong cách.

Giá treo khung ảnh kèm lọ hoa sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời. Sản phẩm này thể hiện phong cách, cá tính riêng của đồng nghiệp bạn và thiên nhiên. Lựa chọn tấm ảnh mình yêu thích để vào khung, đồng thời trồng dây trầu bà hoặc trưng các loại hoa khác nhau vào lọ hoa.

7. Gối cổ dành cho văn phòng

Gối ngủ dành cho dân văn phòng vừa dùng ngủ trưa cực êm ái mềm mịn chắc hẳn là món quà cánh mày râu không thể bỏ qua món quà.

Gối cao su đàn hồi với chất liệu an toàn sẽ mang đến đến cảm giác thư giãn như trên mây cho người sử dụng. Sau những giờ làm vất vả, được tựa lưng vào chiếc gối “thần kì” này thì thật là thích.

Có nhiều mẫu mã cực xinh như thiết kế bé gối khủng long, cà rốt, dâu,... Chắc chắn là đây là món quà rất phù hợp với các đồng nghiệp nữ nhân ngày 20/10 tới.

Gối cổ dành cho văn phòng

8. Sổ tay ghi chép

Đối với dân công sở, sổ tay được xem như một “vật bất ly thân” vừa tiện dụng trong việc ghi chép những đầu việc phải hoàn thành trong ngày vừa giúp lên kế hoạch, kiểm tra tiến độ công việc trong tuần/tháng/năm. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực.

Sổ tay ghi chép được xem như một “vật bất ly thân” tiện dụng

Món quà này không bao giờ thừa vì dù người nhận quà đã có sẵn sổ rồi vẫn “không thừa” vì sổ mới có thể để sử dụng sau này.

9. Mỹ phẩm

Mỹ phẩm là lựa chọn được chị em yêu thích khi được tặng trong dịp 20/10. Với đồng nghiệp trẻ, một thỏi son hoặc lọ sơn móng tay sẽ là lựa chọn hàng đầu. Tặng mỹ phẩm cho đồng nghiệp lớn tuổi, bạn có thể chọn các sản phẩm dưỡng da hoặc phấn trang điểm. Khi chọn quà, cần cân nhắc lựa chọn màu sắc cũng như sở thích của đồng nghiệp.

10. Kem dưỡng da tay

Chăm sóc da tay là điều vô cùng cần thiết trong điều kiện môi trường máy lạnh. Một tuýp kem dưỡng da tay là món quà ý nghĩa để giúp chị em có đôi tay luôn mịn màng và săn chắc. Mặc dù vậy, bạn cần lưu ý chọn những sản phẩm không gây bết dính, khả năng thẩm thấu nhanh để thuận tiện trong việc đánh máy hoặc ghi chép hơn.

Bên cạnh đó, nên chọn sản phẩm có tác dụng dưỡng ẩm,chống nắng, bảo vệ đôi tay trong phòng làm việc lẫn khi ra ngoài, cung cấp nhiều dưỡng chất và vitamin duy trì độ mềm mại cho da suốt ngày dài.

* * * Những lưu ý cần nắm khi mua quà tặng 20-10 cho đồng nghiệp

+ Không nên chọn những món quà gây hiểu lầm

Lựa chọn đúng món quà có thể giúp ích nhiều hơn trong xây dựng và duy trì mối quan hệ. Nhưng cũng dễ gây tổn hại đến mối quan hệ đã vun đắp trước đó. Vì vậy, cần lưu ý tránh chọn những món quà biểu trưng cho tình yêu như chocolate, những món có hình trái tim,…

+ Chọn món quà phù hợp, không cần quá đắt tiền

Chọn những món quà phổ thông, không quá đắt tiền là ý tưởng hay. Với những đồng nghiệp có mức độ thân thiết hơn, có thể mua tặng những loại sách họ thích học, vé xem kịch, xem ca nhạc,… Tránh đầu tư với những món quà xa xỉ có thể dẫn đến hiểu lầm mà chưa chắc sẽ là món quà có giá trị với người nhận.

Với những thông tin vừa chia sẻ trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được món quà tặng đồng nghiệp ngày 20/10 ưng ý nhất. Bên cạnh món quà ý nghĩa, thiết thực thì bạn đừng quên kèm. Bên cạnh những món quà ý nghĩa, bạn hãy kèm theo lời chúc chân thành cùng một tấm thiệp xinh xắn.

Chắc hẳn món quà xinh xắn cùng những lời chúc chân thành chắc chắn sẽ tạo bất ngờ cho cô nàng đồng nghiệp của bạn đấy!